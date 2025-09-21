Krones-Aktien im Sinkflug: Analysten senken Kursziele und Erwartungen!

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien des Abfüllanlagenherstellers Krones nach dem Kapitalmarkttag von 175 auf 150 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" belassen. In einer aktuellen Studie äußerte Analyst Constantin Hesse, dass Krones während des Kapitalmarkttags wertvolle Einblicke in die Grundlagen seiner Umsatz- und Profitabilitätsziele gegeben habe. Dennoch sei die Unsicherheit aufgrund des herausfordernden Markt- und geopolitischen Umfelds gestiegen. Besonders die Wachstumsziele für 2026 wurden als enttäuschend wahrgenommen, was Hesse zu einer skeptischen Einschätzung der kurzfristigen Dynamik veranlasste. Trotz dieser Bedenken hebt er hervor, dass Krones mit seinem neuen Fülllinien-Konzept an der Spitze der Branche positioniert ist.

Die Reaktion des Marktes auf die Informationen vom Kapitalmarkttag war negativ. Am Donnerstag setzten die Aktien von Krones ihren Abwärtstrend fort und verzeichneten einen Rückgang von 4,6 Prozent. Diese Talfahrt wurde auf die enttäuschenden Signale für 2026 zurückgeführt, die während des Kapitalmarkttags präsentiert wurden. Auch eine Abstufung durch die Investmentbank Exane BNP drückte den Kurs auf 121 Euro, was das niedrigste Niveau seit April darstellt. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil von der Privatbank Hauck & Aufhäuser äußerte in einem Kommentar, dass eine kurzfristige Nachfrageschwäche die Aussichten für 2026 trübe. Krones habe zwar seine mittelfristigen Ziele bis 2028 bestätigt, jedoch gewarnt, dass der Umsatz im kommenden Jahr nur leicht zulegen werde, sofern die Auftragseingänge um den Jahreswechsel nicht anziehen. Dies steht im Kontrast zu den Konsenserwartungen einer Umsatzsteigerung von 6,5 Prozent.

Zusätzlich hat Hauck & Aufhäuser das Kursziel für Krones von 141 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über die Auftragsentwicklung wird als kurzfristiges Hindernis für den Ausblick des Unternehmens im kommenden Jahr angesehen. Sadornil hat zudem seine Gewinnschätzungen für 2026 bereits reduziert. Die aktuelle Marktlage und die Unsicherheiten, insbesondere in Bezug auf die Zollpolitik in den USA, belasten die Erwartungen an Krones und werfen Fragen zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens auf.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 122EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.