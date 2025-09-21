Porsche 2025: Strategiewechsel für Zukunft – Verbrenner und E-Modelle im Fokus!

Ein zentrales Element der Neuausrichtung ist die Erweiterung des Produktportfolios um markenprägende Modelle mit Verbrennungsmotoren. Die ursprünglich als vollelektrisch geplante SUV-Baureihe oberhalb des Cayenne wird nun zunächst als Verbrenner- und Plug-in-Hybridmodell auf den Markt kommen. Zudem werden bestehende Modelle wie der Panamera und der Cayenne mit Verbrennungsmotor bis in die 2030er Jahre erhältlich bleiben, und es sind Nachfolgemodelle in Planung.

Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat am 19. September 2025 eine umfassende Neuausrichtung ihrer Produktstrategie beschlossen, um auf die sich verändernden Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse zu reagieren. Vorstandsvorsitzender Oliver Blume betonte, dass diese strategischen Anpassungen notwendig sind, um die Finanzkennzahlen in den kommenden Jahren zu stabilisieren und gleichzeitig die Markenidentität zu schärfen.

Im Gegenzug wird die Einführung bestimmter vollelektrischer Modelle aufgrund des langsamen Wachstums der Elektromobilität verschoben. Die Entwicklung einer neuen Plattform für Elektrofahrzeuge, die für die 2030er Jahre vorgesehen war, wird neu terminiert und soll in Zusammenarbeit mit anderen Marken des Volkswagen-Konzerns technologisch überarbeitet werden. Dennoch wird die bestehende vollelektrische Modellpalette, zu der der Taycan, Macan und Cayenne gehören, kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Porsche AG erwartet, dass diese strategischen Maßnahmen mittelfristig positive Auswirkungen auf die Finanzergebnisse haben werden. Allerdings werden kurzfristig erhebliche Abschreibungen und Rückstellungen notwendig sein, die das operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 mit bis zu 1,8 Milliarden Euro belasten könnten. Diese Belastungen sind in der aktuellen Prognose für 2025 noch nicht berücksichtigt.

Die angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sieht Umsatzerlöse zwischen 37 und 38 Milliarden Euro vor, mit einer operativen Umsatzrendite von bis zu 2 % (zuvor 5 bis 7 %). Die EBITDA-Marge wird auf 10,5 bis 12,5 % (zuvor 14,5 bis 16,5 %) gesenkt. Trotz dieser Herausforderungen plant Porsche, eine Dividende vorzuschlagen, die die mittelfristige Ausschüttungspolitik von etwa 50 % des IFRS-Konzernergebnisses nach Steuern übersteigen soll, jedoch in absoluten Zahlen geringer ausfallen wird als im Vorjahr.

Insgesamt rechnet Porsche mit außerordentlichen Aufwendungen von etwa 3,1 Milliarden Euro im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung, die auch organisatorische Veränderungen und Anpassungen der Produktstrategie umfasst.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 42,26EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.