ProSiebenSat.1: JPMorgan senkt Stimmrechte – Barclays passt Kursziel an!

Die Mitteilung bezieht sich auf JPMorgan Chase & Co., das am 16. September 2025 eine Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Der Gesamtanteil der Stimmrechte von JPMorgan beträgt nun 1,94 %, was sich aus 0,0039 % direkten Stimmrechten und 1,93 % aus finanziellen Instrumenten zusammensetzt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 233 Millionen. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der JPMorgan einen Anteil von 6,11 % hatte, ist dies ein deutlicher Rückgang.

Am 19. September 2025 veröffentlichte die ProSiebenSat.1 Media SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Die Mitteilung, die durch die EQS Group übermittelt wurde, enthält wichtige Informationen über die Stimmrechtsanteile des Unternehmens und die damit verbundenen Veränderungen.

Die Mitteilung gibt auch detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen. So hält JPMorgan 9.040 Stimmrechte direkt und hat über verschiedene Instrumente, darunter einen Rückforderungsanspruch aus Wertpapierleihe und einen Equity Swap, zusätzliche Stimmrechte erworben. Diese Instrumente haben einen signifikanten Einfluss auf die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens.

Parallel zu dieser Mitteilung hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für die ProSiebenSat.1-Aktie von 7,00 Euro auf 5,80 Euro gesenkt, bleibt jedoch bei der Einstufung "Equal Weight". Diese Anpassung folgt auf eine Gewinnwarnung des Unternehmens, die auf unerwartet schwache Werbeeinnahmen zurückzuführen ist. Analyst Julien Roch reduzierte seine Gewinnprognosen um bis zu 20 %. Die Analysten erwarten, dass die Aktie bis zu einer Trendwende bei den Werbeerlösen seitwärts tendieren wird, insbesondere nach der Übernahme durch die Berlusconi-Holding MFE.

Die Veröffentlichung der Stimmrechtsmitteilung und die Anpassung des Kursziels durch Barclays reflektieren die aktuellen Herausforderungen, mit denen ProSiebenSat.1 konfrontiert ist, insbesondere im Hinblick auf die Werbeeinnahmen, die für das Unternehmen von zentraler Bedeutung sind. Die Entwicklungen werden von Investoren und Analysten genau beobachtet, da sie entscheidend für die zukünftige Performance der Aktie und die strategische Ausrichtung des Unternehmens sein könnten.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 5,85EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.