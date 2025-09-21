Ströer passt Prognose an: Umsatz bleibt stabil trotz geopolitischer Unsicherheiten

Ursprünglich hatte Ströer ein organisches Umsatzwachstum von etwa 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sowie eine EBITDA-Entwicklung, die leicht über der Umsatzentwicklung liegen sollte, in Aussicht gestellt. Diese Prognose basierte auf der Annahme einer zeitnahen Einigung im Zollstreit mit den USA und einer stärkeren Abhängigkeit vom vierten Quartal 2025. Die Anpassung des Ausblicks erfolgt jedoch vor dem Hintergrund anhaltender geopolitischer und volkswirtschaftlicher Unsicherheiten, die sich negativ auf den Werbemarkt auswirken.

Die Ströer SE & Co. KGaA hat am 18. September 2025 ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Der Vorstand des Unternehmens hat beschlossen, dass der Umsatz und das bereinigte EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres bleiben werden. Im Jahr 2024 erzielte Ströer einen Umsatz von 2,047 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 626 Millionen Euro.

Trotz der aktuellen Herausforderungen zeigt sich der Vorstand optimistisch hinsichtlich der langfristigen Perspektiven des Unternehmens. Er erwartet, dass Ströer, insbesondere durch die fortschreitende Digitalisierung der Außenwerbe-Infrastruktur, kontinuierliche Marktanteilsgewinne im deutschen Werbemarkt erzielen kann. Das Unternehmen bleibt zuversichtlich, dass es im Kerngeschäft mittel- und langfristig nachhaltiges und profitables Wachstum generieren wird.

Die Anpassung der Prognose hat auch Auswirkungen auf die Aktienkurse. Am Handelsplatz Tradegate fiel der Kurs um etwa drei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Analysten der US-Bank JPMorgan haben trotz der gesenkten Umsatz- und Gewinnausblicke das Rating für Ströer auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 56 Euro festgelegt. Sie schätzen, dass die neuen Jahresziele die durchschnittliche Schätzung für das operative EBITDA um etwa fünf Prozent senken könnten, was kurzfristig den Aktienkurs belasten könnte. Langfristig sehen sie jedoch positive Wachstumschancen für den Außenwerbespezialisten.

Insgesamt zeigt die aktuelle Situation von Ströer, wie stark externe Faktoren wie geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten die Geschäftserwartungen eines Unternehmens beeinflussen können.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,23 % und einem Kurs von 39,25EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.