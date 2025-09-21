Rendite-Rückgang bei deutschen Anleihen: US-Arbeitsmarktdaten im Fokus!

Der Rückgang der Anleihekurse wurde maßgeblich durch positive Arbeitsmarktdaten aus den USA beeinflusst. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen stärker als erwartet, was die Märkte aufhorchen ließ. Diese Zahlen sind für die Finanzmärkte von Bedeutung, da sie als Indikator für die allgemeine Entwicklung des US-Arbeitsmarktes gelten. Die US-Notenbank (Fed) hatte ihre kürzliche Zinssenkung, die erste seit Dezember 2024, unter anderem mit der schwächeren Entwicklung am Arbeitsmarkt begründet. Trotz dieser Zinssenkung blieben die Auswirkungen auf die deutschen Staatsanleihen begrenzt, da die Senkung bereits im Vorfeld erwartet wurde. Für den weiteren Verlauf des Jahres wurden zudem zwei weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt.

Am Donnerstag und Freitag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Rückgang, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,20 Prozent auf 128,52 Punkte am Donnerstag und um 0,10 Prozent auf 128,30 Punkte am Freitag niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg in diesem Zeitraum auf 2,72 Prozent und 2,74 Prozent.

Die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell dämpfte jedoch die Erwartungen an zukünftige Zinssenkungen. Laut Commerzbank-Ökonom Erik Liem betonte das FOMC, dass die Risiken einer anhaltenden Inflation weiterhin im Blick behalten werden müssen, während die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung zugenommen haben. Dies führte dazu, dass nur ein Mitglied des geldpolitischen Rates für eine größere Zinssenkung stimmte.

Am Freitag setzten sich die negativen Trends fort, als die Renditen auch in anderen Eurozonen-Ländern stiegen. In Deutschland gab es jedoch auch positive Nachrichten, da die Erzeugerpreise im August um 2,2 Prozent im Jahresvergleich fielen, was über den Erwartungen der Volkswirte lag. Dieser Rückgang der Erzeugerpreise könnte sich auch auf die Verbraucherpreise auswirken, die für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) von Bedeutung sind.

Insgesamt bleibt die Marktentwicklung angespannt, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, die potenziell Marktimpulse bieten könnten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 128,2EUR auf Eurex (19. September 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.