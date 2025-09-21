Wolftank Group: Stabiler Umsatz, aber Herausforderungen im ersten Halbjahr 2025

Die Wolftank Group AG hat am 18. September 2025 ihre Halbjahresergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, die eine stabile Umsatz- und Liquiditätsentwicklung zeigen, jedoch auch Herausforderungen im operativen Geschäft aufweisen. Der konsolidierte Umsatz betrug 60,8 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr (62 Millionen Euro) stabil blieb. Das bereinigte EBITDA fiel jedoch auf -0,1 Millionen Euro, während das bereinigte EBIT bei -2,6 Millionen Euro lag. Ein Einmaleffekt von 2,5 Millionen Euro, der durch eine Rückstellung für eine Schadensersatzzahlung an einen Kunden in Italien verursacht wurde, belastete die Ergebnisse zusätzlich.

Der Auftragsbestand der Wolftank Group betrug zum Ende des ersten Halbjahres 146,3 Millionen Euro, was als positives Zeichen für das zweite Halbjahr gewertet wird. Die Umsatzentwicklung war insbesondere im Segment Umweltdienstleistungen durch verschiedene Faktoren negativ beeinflusst, darunter ein wartungsbedingter Stillstand einer Recycling-Anlage und Verzögerungen bei neuen Projekten. Der Umsatz in diesem Segment sank um 11,9 % auf 45,1 Millionen Euro. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment Wasserstoff und Erneuerbare Energien ein starkes Umsatzwachstum von 45,4 % auf 15,7 Millionen Euro.