Wolftank Group: Stabiler Umsatz, aber Herausforderungen im ersten Halbjahr 2025
Die Wolftank Group AG hat am 18. September 2025 ihre Halbjahresergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, die eine stabile Umsatz- und Liquiditätsentwicklung zeigen, jedoch auch Herausforderungen im operativen Geschäft aufweisen. Der konsolidierte Umsatz betrug 60,8 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr (62 Millionen Euro) stabil blieb. Das bereinigte EBITDA fiel jedoch auf -0,1 Millionen Euro, während das bereinigte EBIT bei -2,6 Millionen Euro lag. Ein Einmaleffekt von 2,5 Millionen Euro, der durch eine Rückstellung für eine Schadensersatzzahlung an einen Kunden in Italien verursacht wurde, belastete die Ergebnisse zusätzlich.
Der Auftragsbestand der Wolftank Group betrug zum Ende des ersten Halbjahres 146,3 Millionen Euro, was als positives Zeichen für das zweite Halbjahr gewertet wird. Die Umsatzentwicklung war insbesondere im Segment Umweltdienstleistungen durch verschiedene Faktoren negativ beeinflusst, darunter ein wartungsbedingter Stillstand einer Recycling-Anlage und Verzögerungen bei neuen Projekten. Der Umsatz in diesem Segment sank um 11,9 % auf 45,1 Millionen Euro. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment Wasserstoff und Erneuerbare Energien ein starkes Umsatzwachstum von 45,4 % auf 15,7 Millionen Euro.
Die Liquidität der Wolftank Group verbesserte sich auf 11,8 Millionen Euro, verglichen mit 9,8 Millionen Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2024. Die Nettoverschuldung blieb stabil bei 24,1 Millionen Euro. CEO Simon Reckla betonte, dass das erste Halbjahr von einer Zurückhaltung in wichtigen Märkten geprägt war und dass Maßnahmen zur Kostensenkung sowie zur Effizienzsteigerung eingeleitet wurden. Die Unternehmensgruppe plant, diese Prozesse fortzusetzen, um im Geschäftsjahr 2026 wieder Wachstum und Profitabilität zu erreichen.
Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Vorstand einen Umsatz zwischen 121 und 123 Millionen Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 1,5 bis 3,0 Millionen Euro. Diese Prognose spiegelt die Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, und zeigt gleichzeitig die Hoffnung auf eine Stabilisierung und Verbesserung im zweiten Halbjahr. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten bleibt die Wolftank Group optimistisch, dass die eingeleiteten Maßnahmen zu einer Rückkehr zu Wachstum und Profitabilität führen werden.
Die Wolftank-Adisa Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,10EUR auf Lang & Schwarz (20. September 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.
