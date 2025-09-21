UN-Sicherheitsrat vor Entscheidung: Kommt es zu neuen Sanktionen gegen Iran?

Die Initiative zur Wiedereinführung der Sanktionen wurde von Deutschland, Großbritannien und Frankreich ins Leben gerufen, die als Vertragsstaaten des Atomabkommens von 2015 mit dem Iran agieren. Diese Länder argumentieren, dass der Iran gegen die Vereinbarungen des Abkommens verstößt, insbesondere durch die Anreicherung von Uran über die für zivile Zwecke erforderlichen Werte hinaus. Trotz einer möglichen Ablehnung der Resolution bleibt den europäischen Staaten bis Ende nächster Woche Zeit, um mit dem Iran über mögliche Zugeständnisse zu verhandeln, um die Sanktionen zu verhindern.

Im Atomstreit mit dem Iran steht der UN-Sicherheitsrat vor einer entscheidenden Abstimmung über die Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen Teheran. Am Freitag um 16:00 Uhr deutscher Zeit wird das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen in New York zusammenkommen, um über einen Resolutionsentwurf abzustimmen, der die Fortsetzung der Sanktionsaufhebung zum Ziel hat. Sollte dieser Entwurf nicht die erforderlichen neun Stimmen im 15-köpfigen Rat erhalten oder durch ein Veto scheitern, würden die UN-Sanktionen aus den Jahren 2006 bis 2010 ab dem 28. September automatisch wieder in Kraft treten. Diplomaten erwarten, dass der Entwurf abgelehnt wird.

Der Iran hat die jüngste UN-Resolution scharf verurteilt und die USA sowie die E3-Staaten für die Konsequenzen verantwortlich gemacht. Das iranische Außenministerium erklärte, dass der Iran sich das Recht vorbehält, angemessen auf die Situation zu reagieren. Der französische UN-Botschafter betonte, dass die europäischen Länder weiterhin eine Lösung mit Teheran anstreben, jedoch bislang keine zufriedenstellende Antwort auf ihre Forderungen erhalten haben.

Die bevorstehende Wiedereinsetzung der Sanktionen könnte erhebliche Auswirkungen auf die iranische Wirtschaft haben, die bereits unter bestehenden US-Strafmaßnahmen leidet. Die reaktivierten UN-Maßnahmen zielen auf die Wirtschaft und Militärgüter des Iran ab und könnten die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage weiter verschärfen. Zudem könnte dies Unternehmen weltweit abschrecken, Geschäfte mit dem Iran zu tätigen.

Insgesamt bleibt die Situation angespannt, und die Möglichkeit von Verhandlungen während der UN-Generaldebatte, die am Dienstag beginnt, könnte entscheidend sein. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen genau, da sie weitreichende Folgen für die geopolitische Stabilität und die nukleare Sicherheit in der Region haben könnten.

Uran wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 70,70USD auf COMEX (05. Februar 2025, 01:06 Uhr) gehandelt.