Scout24 übernimmt Fotocasa und Habitaclia: Stärkung im europäischen Immobilienmarkt!

Ralf Weitz, CEO von Scout24, äußerte sich optimistisch über die Integration der beiden Marken, die seit über 20 Jahren im spanischen Markt etabliert sind. Mit der Erfahrung von ImmoScout24 plant Scout24, das Potenzial von Fotocasa und Habitaclia zu nutzen und die Digitalisierung im Immobiliensektor voranzutreiben. Der spanische Immobilienmarkt zeigt seit 2021 ein jährliches Transaktionsvolumenwachstum von 6 Prozent, was die Übernahme strategisch sinnvoll macht. Die länderübergreifende Nachfrage nach Immobilien wird Synergien zwischen den Plattformen von Scout24, Fotocasa und Habitaclia schaffen.

Scout24 SE, ein führendes deutsches Technologieunternehmen im Bereich Online-Immobilien, hat die Übernahme der spanischen Plattformen Fotocasa und Habitaclia von EQT bekannt gegeben. Der Unternehmenswert der Transaktion beträgt rund 153 Millionen Euro. Diese Akquisition ermöglicht Scout24 den Zugang zu einem der dynamischsten Immobilienmärkte Europas, da die beiden Plattformen zusammen über mehr als 8 Millionen monatlich aktive Nutzer, rund 1 Million Immobilienanzeigen und etwa 14.000 gewerbliche Kunden verfügen.

Fotocasa, gegründet 1999, bietet ein umfassendes Angebot an Immobilienanzeigen, Online-Bewertungen und Hypothekenberatung und deckt den gesamten spanischen Markt ab. Habitaclia, die 2001 ins Leben gerufen wurde, konzentriert sich auf mediterrane Küstenregionen, die bei internationalen Käufern besonders beliebt sind. Beide Plattformen ermöglichen es, gezielte regionale Strategien zu entwickeln, um den Erfolg zu maximieren.

Durch die Übernahme wird Scout24 seine Position im europäischen Immobilienmarkt erheblich stärken. Das Unternehmen wird nun insgesamt rund 40.000 gewerbliche Kunden und 28 Millionen monatliche Nutzer auf seinen Plattformen in Deutschland, Österreich und Spanien bedienen. Die Akquisition fördert die Produkt- und Technologieführerschaft von Scout24, verbessert den Marktzugang für Makler und stärkt die Datenbasis durch die Zusammenführung aller Plattforminhalte.

Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der regulatorischen Genehmigungen und dem Abschluss der EQT-Übernahme von Adevinta Spanien, wobei der Abschluss innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet wird. Scout24 plant, die Akquisition über Barmittel und bestehende Kreditfazilitäten zu finanzieren, während das laufende Aktienrückkaufprogramm und die Kapitalallokation unverändert bleiben. Die bisherigen Geschäftsführungen von Fotocasa und Habitaclia werden weiterhin an Bord bleiben, um Kontinuität und lokale Expertise zu gewährleisten.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,64 % und einem Kurs von 102EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.