UmweltBank steigert Kapital um 14%: Neue Chancen für nachhaltige Projekte!

Die Kapitalerhöhung hat der UmweltBank einen Bruttoemissionserlös von 20.663.016 Euro eingebracht. Diese Mittel sollen zur Stärkung der Kapitalausstattung der Bank verwendet werden und sind Teil ihrer Wachstumsstrategie, die eine Ausweitung des Kreditgeschäfts umfasst. Vorstandssprecher Dietmar von Blücher äußerte sich erfreut über das Vertrauen der neuen Investoren und dankte gleichzeitig den langjährigen Aktionären für ihre Unterstützung. Er betonte, dass die Kapitalerhöhung der Bank mehr Flexibilität verleiht, um ihre Mission, nachhaltige Projekte zu fördern, weiter voranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv in die ökologische Transformation einzubinden.

Die UmweltBank AG hat erfolgreich eine Bezugsrechtskapitalerhöhung durchgeführt, die am 26. August 2025 beschlossen wurde. Im Rahmen dieser Maßnahme wurden insgesamt 5.165.754 neue Inhaberstückaktien platziert, was einer Erhöhung des Grundkapitals um etwa 14 % entspricht. Die Barkapitalerhöhung wurde von der ICF BANK AG als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie von M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA als Joint Bookrunner begleitet.

Die Kapitalerhöhung wurde durch ein indirektes Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre sowie durch eine Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren realisiert. Der Bezugspreis für die neuen Aktien betrug 4,00 Euro, was dem Preis der Privatplatzierung entsprach. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am nächsten Tag beim Handelsregister angemeldet, und die neuen Aktien sollen bis Ende September in den Handel im Segment Scale des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Segment m:access der Börse München einbezogen werden.

Die UmweltBank positioniert sich damit weiterhin als wichtiger Akteur im Bereich nachhaltiger Finanzierungen und zeigt, dass sie in der Lage ist, neue Investoren zu gewinnen und ihr Geschäft auszubauen. Diese Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Triodos Bank, ein Wettbewerber im Bereich nachhaltiger Finanzierungen, ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland aufgrund mangelnder Wachstumschancen eingestellt hat. Die UmweltBank könnte somit von der Situation profitieren und ihre Marktanteile in einem zunehmend wichtigen Sektor ausbauen.

Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 4,19EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.