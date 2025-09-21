Rauchverbot im Auto: Schutz für Kinder und Schwangere im Fokus!

Das Thema Rauchverbot im Auto ist nicht neu; bereits seit Jahren gibt es Initiativen zur Erweiterung des Nichtraucherschutzgesetzes. Ein früherer Gesetzentwurf wurde im März 2022 vom Bundesrat beschlossen, jedoch kam es aufgrund politischer Umstände nicht zu einer Verabschiedung. Der neue Vorstoß könnte nun den Bundestag erreichen, sollte der Bundesrat zustimmen.

Mehrere Bundesländer in Deutschland, darunter Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, setzen sich erneut für ein Rauchverbot im Auto ein, wenn Kinder oder Schwangere mitfahren. Der entsprechende Antrag wird am 26. September ohne Änderungen in die Länderkammer eingebracht. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) betont die Verantwortung des Staates, besonders schutzbedürftige Gruppen wie Ungeborene und Minderjährige vor den Gefahren des Passivrauchens zu schützen. Studien zeigen, dass Passivrauchen das Krebsrisiko erhöht und Minderjährige gesundheitlichen Risiken wie Lungen- und Lebererkrankungen aussetzt. Der Gesetzentwurf argumentiert, dass die Belastung durch Tabakrauch in geschlossenen Fahrzeugen erheblich höher ist als in öffentlichen Räumen.

Parallel dazu sorgt ein geplanter Steueraufschlag auf Tabakprodukte für Besorgnis in der Branche. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Mindeststeuersatz für Zigaretten von 90 auf 215 Euro pro 1000 Stück zu erhöhen. Dies könnte den Preis für eine Packung Zigaretten in Deutschland auf über 12 Euro steigen lassen, was viele Raucher dazu veranlassen könnte, auf illegale Produkte auszuweichen. Branchenvertreter warnen, dass ein solcher Anstieg den Schwarzmarkt ankurbeln würde, was bereits in Ländern wie den Niederlanden und Frankreich zu beobachten war, wo ein erheblicher Teil der Zigaretten nicht versteuert ist.

Die Tabakindustrie argumentiert, dass höhere Steuern den legalen Markt schwächen und kriminelle Netzwerke stärken würden. Laut einer Studie rauchen in den Niederlanden nur noch 55 Prozent der Zigaretten, die dort konsumiert werden, legal. Die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft warnt ebenfalls vor einem Anstieg des illegalen Handels und fordert eine proaktive Bekämpfung von Tabakschmuggel.

Insgesamt stehen die geplanten Maßnahmen zur Regulierung des Tabakmarktes und zum Schutz von Minderjährigen und Schwangeren im Spannungsfeld zwischen Gesundheitsschutz und den wirtschaftlichen Interessen der Tabakindustrie.

Die Philip Morris International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 163,0EUR auf NYSE (20. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.