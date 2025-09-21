ZEAL Network SE hebt Prognose an: Montega empfiehlt Aktienkauf!

Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz zwischen 205 und 215 Millionen Euro, im Vergleich zu zuvor 195 bis 205 Millionen Euro. Das EBITDA wird auf 63 bis 68 Millionen Euro geschätzt, was eine signifikante Steigerung gegenüber der vorherigen Schätzung von 55 bis 60 Millionen Euro darstellt. Diese positive Entwicklung wird auf die übertroffenen Erwartungen des Verlosungsformats „Dream House“ zurückgeführt, das als wesentlicher Wachstumstreiber identifiziert wurde. Auch die positive Dynamik des Eurojackpots im dritten Quartal trägt zur optimistischen Prognose bei.

Die ZEAL Network SE hat am 18. September 2025 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angehoben, was die positive Einschätzung der Montega AG untermauert. In einer aktuellen Analyse empfiehlt Montega, die Aktien von ZEAL zu kaufen, und hat das Kursziel von 60,00 EUR auf 61,00 EUR erhöht. Diese Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund einer verbesserten Lotterie-Bruttomarge und der erfolgreichen Entwicklung der Soziallotterie „Traumhausverlosung“.

Die Analysten von Montega, unter der Leitung von Tim Kruse, CFA, haben ihre Schätzungen entsprechend angepasst und betonen, dass die angehobene Prognose ein klares Zeichen für die operative Stärke von ZEAL ist. Die neue EBITDA-Zielspanne liegt deutlich über der vorherigen Schätzung von 61,6 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2025. Die solide Entwicklung, die bereits in den Q2-Zahlen sichtbar war, hat sich weiter gefestigt, was die Kaufempfehlung von Montega unterstützt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anpassung der Prognose durch ZEAL nicht nur die Marktposition des Unternehmens stärkt, sondern auch das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Entwicklung festigt. Montega sieht in jeder Kursschwäche eine Kaufgelegenheit und hebt die Bedeutung der positiven Geschäftsentwicklung hervor. Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2025 wird am 5. November 2025 veröffentlicht, was weitere Einblicke in die finanzielle Lage des Unternehmens bieten wird.

Insgesamt zeigt die Analyse von Montega, dass ZEAL Network SE auf einem soliden Wachstumspfad ist, was die Attraktivität der Aktie für Investoren erhöht.

Die ZEAL Network Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,81 % und einem Kurs von 49,10EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.