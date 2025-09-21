Onco-Innovations startet Nanopartikel-Produktion für bahnbrechende Krebsmedikamente!

Die Herstellung umfasst Prozessoptimierungs- und Scale-up-Aktivitäten, um reproduzierbare Methoden für die Synthese von PEO-b-PBz-CL zu etablieren. Dalton hat bereits die Machbarkeit auf einer 10-Gramm-Skala nachgewiesen und plant, die Produktion auf 100 Gramm zu skalieren, gefolgt von einer Demonstrationscharge von 350 Gramm. Diese Schritte sind notwendig, um die erforderlichen Analysedaten für Zulassungseinreichungen zu generieren und den Übergang zur GMP-konformen Herstellung zu unterstützen.

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat bekannt gegeben, dass die Dalton Pharma Services mit der Herstellung einer proprietären Nanopartikelformulierung, bekannt als PEO-b-PBz-CL, begonnen hat. Diese Formulierung ist entscheidend für die Entwicklung neuer Arzneimittel, die in Verbindung mit Oncos Polynukleotidkinase-Phosphatase-Hemmer (PNKP) eingesetzt werden sollen. Die Produktionsinitiative zielt darauf ab, ausreichend Nanopartikelmaterial für präklinische Studien zu generieren.

Onco profitiert von Daltons technischer Expertise und Erfahrung in regulatorischen Angelegenheiten, was einen reibungslosen Übergang zur klinischen Bereitschaft der Nanopartikelformulierung gewährleisten soll. CEO Thomas O’Shaughnessy betont, dass die Weiterentwicklung der Nanopartikelformulierung entscheidend für die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens ist.

Onco-Innovations ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiert hat. Es verfolgt innovative Ansätze zur Prävention und Behandlung von Krebs und hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie zur gezielten Bekämpfung solider Tumore gesichert. Das Unternehmen hat ein Portfolio von fünf Patenten, die auf die Bekämpfung von Krebserkrankungen ausgerichtet sind.

Besonders hervorzuheben ist die erfolgreiche Entwicklung einer Nanopartikelformulierung, die in präklinischen Studien vielversprechende Ergebnisse gegen Fernmetastasen bei sporadischem Darmkrebs zeigte. Zudem hat Onco kürzlich Inka Health Corp. übernommen, um die KI-gestützte SynoGraph-Plattform zu integrieren, die die Präzisionsonkologie und Medikamentenentwicklung beschleunigen soll.

Der globale Onkologie-Markt bietet enormes Wachstumspotenzial, mit prognostizierten Kosten von 1,16 Billionen US-Dollar bis 2050. Onco-Innovations positioniert sich als innovativer Akteur in diesem Markt und strebt an, durch bahnbrechende Forschung und Entwicklung die Krebstherapie zu revolutionieren. Die aktuellen Entwicklungen könnten das Unternehmen näher an die GMP-Zulassung bringen und somit einen wichtigen Kurs-Katalysator darstellen.

Die Onco-Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 1,170EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.