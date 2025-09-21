Stabilus SE: Aktien stürzen nach Sparprogramm-Ankündigung um 7%!

Das Transformationsprogramm zielt darauf ab, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken und umfasst Maßnahmen zur Straffung der Organisation, Senkung von Personal- und Betriebskosten sowie zur Optimierung des Standortportfolios. Der CEO von Stabilus, Dr. Michael Büchsner, betonte die Notwendigkeit dieser Maßnahmen angesichts eines herausfordernden Marktumfelds, das durch schwaches globales Wachstum und anhaltende Kosteninflation geprägt ist. Die geplanten Einsparungen sollen ab dem Geschäftsjahr 2027 bei etwa 19 Millionen Euro und ab 2028 bei jährlich 32 Millionen Euro liegen.

Die Stabilus SE, ein führender Anbieter von Motion-Control-Lösungen, steht vor einem Rückschlag, da die Aktienkurse im vorbörslichen Handel um mehr als sieben Prozent gefallen sind. Dies geschah nach der Bekanntgabe, dass Rückstellungen für ein Sparprogramm das Konzernergebnis im laufenden Geschäftsjahr erheblich belasten werden. Stabilus plant, rund 18 Millionen Euro für die Umsetzung eines Transformationsprogramms aufzuwenden, was zu einem erwarteten Konzernergebnis von nur 25 Millionen Euro führen wird – deutlich unter der Analystenschätzung von 47,1 Millionen Euro.

Im Rahmen des Programms wird Stabilus auch eine Reduzierung der Mitarbeiterzahl um etwa 450 Stellen in den Regionen EMEA und Americas vornehmen. Diese Maßnahmen sollen im Wesentlichen im Geschäftsjahr 2026 umgesetzt werden, während die Rückstellungen für die Restrukturierung im laufenden Geschäftsjahr 2025 gebildet werden. Die damit verbundenen Mittelabflüsse werden hauptsächlich im Jahr 2026 erwartet.

Trotz der negativen Auswirkungen auf das Konzernergebnis bleibt die Prognose für Umsatz, bereinigte EBIT-Marge und bereinigten Free Cashflow unverändert. Stabilus erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von etwa 1,3 Milliarden Euro, eine bereinigte EBIT-Marge von rund 11 Prozent und einen bereinigten Free Cashflow von etwa 105 Millionen Euro.

Um die Details des Transformationsprogramms zu erläutern, wird Stabilus am Freitag, den 19. September 2025, eine Webkonferenz für Analysten und Investoren abhalten. Die Maßnahmen sind Teil der Strategie STAR 2030, die darauf abzielt, die Marktposition von Stabilus zu festigen und ein profitables Wachstum zu sichern.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,75 % und einem Kurs von 24,25EUR auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.