Jimmy Kimmel: Talkshow wegen umstrittener Äußerungen abgesetzt – Was nun?

Das Medienunternehmen Nexstar, das lokale ABC-Inhalte ausstrahlt, bezeichnete Kimmels Kommentare als "beleidigend und unsensibel" in einer kritischen Phase des nationalen politischen Diskurses. Die Reaktionen auf die Entscheidung sind gespalten. Während Trump und seine Unterstützer die Absetzung begrüßen, kritisieren zahlreiche demokratische Politiker und Prominente, darunter der Senator Chuck Schumer und die Komikerin Wanda Sykes, die Maßnahme als Bedrohung der Meinungsfreiheit. Sykes äußerte, dass Trump die Meinungsfreiheit im ersten Jahr seiner Präsidentschaft beendet habe.

Der US-Sender ABC, Teil des Walt-Disney-Konzerns, hat die Talkshow des bekannten Moderators Jimmy Kimmel vorerst aus dem Programm genommen. Diese Entscheidung folgt auf Kimmels umstrittene Äußerungen über das Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk, einen Vertrauten von Donald Trump. Kimmel hatte in seiner Show angedeutet, dass der mutmaßliche Attentäter möglicherweise Verbindungen zur MAGA-Bewegung (Make America Great Again) des ehemaligen Präsidenten hatte. ABC gab bekannt, dass die Sendung "auf unbestimmte Zeit" ausgesetzt wird, was Trump als "tolle Neuigkeiten für Amerika" kommentierte und weitere Absetzungen von Shows forderte, die ihm nicht genehm sind.

Die Debatte über die Äußerungen zu Kirks Tod hat in den USA einen erbitterten Streit über die Grenzen der Meinungs- und Pressefreiheit entfacht. Kritiker warnen, dass die Regierung unter Trump versucht, die Berichterstattung zu kontrollieren und kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. In diesem Kontext steht auch die Absetzung des Talkmasters Stephen Colbert bei CBS, die als Reaktion auf den Druck von Trump interpretiert wird.

Zusätzlich geraten auch Journalisten wie der ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen ins Visier, nachdem er sich kritisch über Kirk und Trump geäußert hatte. Richard Grenell, ein ehemaliger US-Botschafter in Deutschland, bezeichnete Theveßen als "linksradikal" und forderte, ihm das Visum zu entziehen. Das ZDF verteidigte die Pressefreiheit und betonte, dass Theveßens Arbeit durch diese geschützt sei.

Insgesamt zeigt die Situation, wie angespannt das politische Klima in den USA ist und wie sehr die Grenzen der Meinungsfreiheit in der aktuellen Debatte infrage gestellt werden.

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 113,8EUR auf NYSE (20. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.