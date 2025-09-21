Bundesbank-Präsident fordert: Europa muss jetzt Reformen umsetzen!

Parallel dazu äußerte sich Oliver Bäte, der Vorstandsvorsitzende der Allianz, und appellierte an die Bundesregierung, die geplanten Vorhaben tatsächlich umzusetzen. Er wies darauf hin, dass es an einem klaren Plan fehle, um private Investitionen in die Infrastruktur zu mobilisieren. Bäte warnte, dass der Staat nicht dauerhaft mehr ausgeben könne, als er einnehme, und forderte ein Ende von unrealistischen Wahlversprechen, die nicht eingehalten werden könnten.

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat bei einer Konferenz in Frankfurt eindringlich zu einem schnelleren Fortschritt bei Reformen in Deutschland und Europa aufgerufen. Er kritisierte den aktuellen Zustand, in dem man sich im „Modus Vivendi der Analyse“ befinde, und forderte ein Umdenken hin zu konkreten Umsetzungen. Nagel betonte, dass sowohl die Kapital- als auch die Energiemärkte in Europa stark fragmentiert seien und dass es dringend notwendig sei, die Zusammenarbeit in Europa zu intensivieren. „Es muss was geschehen“, erklärte er und forderte mehr europäische Integration, um den Herausforderungen der Zeit besser begegnen zu können.

In den USA hingegen zeigt sich eine positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche um 33.000 auf 231.000 gesunken, was den stärksten Rückgang seit fast vier Jahren darstellt. Diese Entwicklung übertraf die Erwartungen der Volkswirte, die mit einem moderateren Rückgang gerechnet hatten.

In Großbritannien hat die Bank of England den Leitzins unverändert bei 4,0 Prozent belassen, was von den meisten Analysten erwartet wurde. In Norwegen hingegen wurde der Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr auf 4,0 Prozent gesenkt, um auf die unsichere Wirtschaftslage zu reagieren.

In Deutschland hat der Bundestag ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaschutz beschlossen. Dieses soll über zwölf Jahre hinweg zusätzliche Investitionen ermöglichen, um die Verkehrsinfrastruktur zu modernisieren und in Bereiche wie Bildung, Forschung und Gesundheit zu investieren. Finanzminister Lars Klingbeil wies Kritik an den Haushaltsplänen zurück und betonte die hohe Investitionssumme, die der Verkehrsminister nutzen könne, um signifikante Veränderungen herbeizuführen.

Insgesamt zeigt sich, dass sowohl in Deutschland als auch in Europa ein dringender Handlungsbedarf besteht, um wirtschaftliche Herausforderungen effektiv zu bewältigen.

