EVE Energy realisiert das weltweit erste 400-MWh-Energiespeicherprojekt mit 628-Ah-Ultra-Großzellen
Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Als Pionier der Großbatterietechnologie hat EVE
Energy einen neuen Meilenstein in der Branche gesetzt, der auf seinen früheren
Erfolgen bei der Markteinführung und Massenproduktion von Großzellen aufbaut.
Das weltweit erste 400-MWh-Energiespeicherprojekt mit 628-Ah-Ultra-Großzellen
wurde erfolgreich in der Phase II des Ruite New Energy Project in Lingshou,
Hebei, China, ans Netz angeschlossen. Diese Leistung zeigt nicht nur die
umfassende Kompetenz von EVE von der Forschung und Entwicklung bis hin zum
Einsatz von Hochkapazitätszellen, sondern markiert auch den offiziellen Beginn
des Zeitalters der Großbatterien in der Energiespeicherung.
Neuland betreten: Großzellentechnologie ermöglicht skalierbare Anwendungen
Inmitten der globalen Energiewende machen Energiespeichersysteme rasche
Fortschritte in Bezug auf Umfang und Marktreife. Zellen mit mehr als 600 Ah sind
heute der Schlüssel zur Verbesserung der Energiedichte, zur Senkung der
Lebenszykluskosten und zur Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Am 8. September wurde das von EVE Energy und State Grid Power Technology
gemeinsam entwickelte, eigenständige Lingshou-Energiespeicherprojekt mit 200
MW/400 MWh erfolgreich in Betrieb genommen. Es handelt sich um die weltweit
erste groß angelegte Anwendung von 628-Ah-Zellen in einer 100-MWh-Anlage, die
einen neuen Maßstab für die Branche setzt.
Schnelle Bereitstellung und zuverlässiger Betrieb
EVE Energy hat innerhalb von nur einer Woche 80 Mr. Giant-Energiespeichersysteme
und 40 integrierte Umrichterkabinen geliefert und ans Netz angeschlossen und
damit seine außergewöhnliche Fähigkeit zur Projektabwicklung bewiesen. Von der
Qualitätskontrolle und technischen Koordination bis hin zur Inbetriebnahme und
Betriebsunterstützung hat EVE Energy die Reife und Machbarkeit der
Großbatterietechnologie unter Beweis gestellt.
Unterstützung des modernen Netzes und Beschleunigung der Energiewende
Als weltweit erstes in Betrieb befindliches 100-MWh-Großzellenspeicherprojekt
liefert es wichtige praktische Erfahrungen für Großanwendungen, verbessert die
regionale Netzspitzenabdeckung und Frequenzregulierung erheblich, erhöht die
Zuverlässigkeit der Stromversorgung und die Integration erneuerbarer Energien
und unterstützt die Ziele der Provinz Hebei zur Optimierung der Energiestruktur
und zur Senkung der Kohlenstoffemissionen.
Going Global: Mr. Giant wird international ausgeliefert
Going global. Das Energiespeichersystem Mr. Giant, das mit 628-Ah-Zellen
ausgestattet ist, wurde am 10. September erstmals nach Australien und Europa
geliefert. Mit seinem minimalistischen Design, dem hohen Wirkungsgrad, dem
geringen Geräuschpegel (<=65dB) und der Eignung für mehr als vier Stunden
Langzeitspeicherung hat Mr. Giant internationale Anerkennung erlangt und
markiert die globale Expansion der chinesischen Großzellentechnologie .
Vom ersten Netzanschluss bis zur internationalen Auslieferung hat EVE Energy
nicht nur die vollständige Marktanwendung der 628-Ah-Zellen realisiert, sondern
auch die Branche in eine neue Phase der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und
Zuverlässigkeit geführt.
Zuverlässige Energiespeicherung mit den Großbatterien von EVE . Auch in Zukunft
wird EVE seine technologie- und fertigungsorientierte Strategie nutzen und mit
globalen Partnern zusammenarbeiten, um die Energiewende voranzutreiben.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777313/image_5024968_36448418.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777314/1.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/eve-energy-reali
siert-das-weltweit-erste-400-mwh-energiespeicherprojekt-mit-628-ah-ultra-groWzel
len-302562263.html
Pressekontakt:
Yizhou He 128287@evebattery.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167215/6121728
OTS: EVE Energy Co., Ltd
