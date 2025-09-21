    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEVE Energy Shs(A) AktievorwärtsNachrichten zu EVE Energy Shs(A)
    EVE Energy realisiert das weltweit erste 400-MWh-Energiespeicherprojekt mit 628-Ah-Ultra-Großzellen

    Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Als Pionier der Großbatterietechnologie hat EVE
    Energy einen neuen Meilenstein in der Branche gesetzt, der auf seinen früheren
    Erfolgen bei der Markteinführung und Massenproduktion von Großzellen aufbaut.
    Das weltweit erste 400-MWh-Energiespeicherprojekt mit 628-Ah-Ultra-Großzellen
    wurde erfolgreich in der Phase II des Ruite New Energy Project in Lingshou,
    Hebei, China, ans Netz angeschlossen. Diese Leistung zeigt nicht nur die
    umfassende Kompetenz von EVE von der Forschung und Entwicklung bis hin zum
    Einsatz von Hochkapazitätszellen, sondern markiert auch den offiziellen Beginn
    des Zeitalters der Großbatterien in der Energiespeicherung.

    Neuland betreten: Großzellentechnologie ermöglicht skalierbare Anwendungen

    Inmitten der globalen Energiewende machen Energiespeichersysteme rasche
    Fortschritte in Bezug auf Umfang und Marktreife. Zellen mit mehr als 600 Ah sind
    heute der Schlüssel zur Verbesserung der Energiedichte, zur Senkung der
    Lebenszykluskosten und zur Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit.

    Am 8. September wurde das von EVE Energy und State Grid Power Technology
    gemeinsam entwickelte, eigenständige Lingshou-Energiespeicherprojekt mit 200
    MW/400 MWh erfolgreich in Betrieb genommen. Es handelt sich um die weltweit
    erste groß angelegte Anwendung von 628-Ah-Zellen in einer 100-MWh-Anlage, die
    einen neuen Maßstab für die Branche setzt.

    Schnelle Bereitstellung und zuverlässiger Betrieb

    EVE Energy hat innerhalb von nur einer Woche 80 Mr. Giant-Energiespeichersysteme
    und 40 integrierte Umrichterkabinen geliefert und ans Netz angeschlossen und
    damit seine außergewöhnliche Fähigkeit zur Projektabwicklung bewiesen. Von der
    Qualitätskontrolle und technischen Koordination bis hin zur Inbetriebnahme und
    Betriebsunterstützung hat EVE Energy die Reife und Machbarkeit der
    Großbatterietechnologie unter Beweis gestellt.

    Unterstützung des modernen Netzes und Beschleunigung der Energiewende

    Als weltweit erstes in Betrieb befindliches 100-MWh-Großzellenspeicherprojekt
    liefert es wichtige praktische Erfahrungen für Großanwendungen, verbessert die
    regionale Netzspitzenabdeckung und Frequenzregulierung erheblich, erhöht die
    Zuverlässigkeit der Stromversorgung und die Integration erneuerbarer Energien
    und unterstützt die Ziele der Provinz Hebei zur Optimierung der Energiestruktur
    und zur Senkung der Kohlenstoffemissionen.

    Going Global: Mr. Giant wird international ausgeliefert

    Going global. Das Energiespeichersystem Mr. Giant, das mit 628-Ah-Zellen
    ausgestattet ist, wurde am 10. September erstmals nach Australien und Europa
    geliefert. Mit seinem minimalistischen Design, dem hohen Wirkungsgrad, dem
    geringen Geräuschpegel (<=65dB) und der Eignung für mehr als vier Stunden
    Langzeitspeicherung hat Mr. Giant internationale Anerkennung erlangt und
    markiert die globale Expansion der chinesischen Großzellentechnologie .

    Vom ersten Netzanschluss bis zur internationalen Auslieferung hat EVE Energy
    nicht nur die vollständige Marktanwendung der 628-Ah-Zellen realisiert, sondern
    auch die Branche in eine neue Phase der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und
    Zuverlässigkeit geführt.

    Zuverlässige Energiespeicherung mit den Großbatterien von EVE . Auch in Zukunft
    wird EVE seine technologie- und fertigungsorientierte Strategie nutzen und mit
    globalen Partnern zusammenarbeiten, um die Energiewende voranzutreiben.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777313/image_5024968_36448418.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777314/1.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/eve-energy-reali
    siert-das-weltweit-erste-400-mwh-energiespeicherprojekt-mit-628-ah-ultra-groWzel
    len-302562263.html

    Pressekontakt:

    Yizhou He 128287@evebattery.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167215/6121728
    OTS: EVE Energy Co., Ltd




