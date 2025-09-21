EVE Energy realisiert das weltweit erste 400-MWh-Energiespeicherprojekt mit 628-Ah-Ultra-Großzellen

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Als Pionier der Großbatterietechnologie hat EVE

Energy einen neuen Meilenstein in der Branche gesetzt, der auf seinen früheren

Erfolgen bei der Markteinführung und Massenproduktion von Großzellen aufbaut.

Das weltweit erste 400-MWh-Energiespeicherprojekt mit 628-Ah-Ultra-Großzellen

wurde erfolgreich in der Phase II des Ruite New Energy Project in Lingshou,

Hebei, China, ans Netz angeschlossen. Diese Leistung zeigt nicht nur die

umfassende Kompetenz von EVE von der Forschung und Entwicklung bis hin zum

Einsatz von Hochkapazitätszellen, sondern markiert auch den offiziellen Beginn

des Zeitalters der Großbatterien in der Energiespeicherung.



Neuland betreten: Großzellentechnologie ermöglicht skalierbare Anwendungen





Inmitten der globalen Energiewende machen Energiespeichersysteme rasche

Fortschritte in Bezug auf Umfang und Marktreife. Zellen mit mehr als 600 Ah sind

heute der Schlüssel zur Verbesserung der Energiedichte, zur Senkung der

Lebenszykluskosten und zur Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit.



Am 8. September wurde das von EVE Energy und State Grid Power Technology

gemeinsam entwickelte, eigenständige Lingshou-Energiespeicherprojekt mit 200

MW/400 MWh erfolgreich in Betrieb genommen. Es handelt sich um die weltweit

erste groß angelegte Anwendung von 628-Ah-Zellen in einer 100-MWh-Anlage, die

einen neuen Maßstab für die Branche setzt.



Schnelle Bereitstellung und zuverlässiger Betrieb



EVE Energy hat innerhalb von nur einer Woche 80 Mr. Giant-Energiespeichersysteme

und 40 integrierte Umrichterkabinen geliefert und ans Netz angeschlossen und

damit seine außergewöhnliche Fähigkeit zur Projektabwicklung bewiesen. Von der

Qualitätskontrolle und technischen Koordination bis hin zur Inbetriebnahme und

Betriebsunterstützung hat EVE Energy die Reife und Machbarkeit der

Großbatterietechnologie unter Beweis gestellt.



Unterstützung des modernen Netzes und Beschleunigung der Energiewende



Als weltweit erstes in Betrieb befindliches 100-MWh-Großzellenspeicherprojekt

liefert es wichtige praktische Erfahrungen für Großanwendungen, verbessert die

regionale Netzspitzenabdeckung und Frequenzregulierung erheblich, erhöht die

Zuverlässigkeit der Stromversorgung und die Integration erneuerbarer Energien

und unterstützt die Ziele der Provinz Hebei zur Optimierung der Energiestruktur

und zur Senkung der Kohlenstoffemissionen.



Going Global: Mr. Giant wird international ausgeliefert



Going global. Das Energiespeichersystem Mr. Giant, das mit 628-Ah-Zellen

ausgestattet ist, wurde am 10. September erstmals nach Australien und Europa

geliefert. Mit seinem minimalistischen Design, dem hohen Wirkungsgrad, dem

geringen Geräuschpegel (<=65dB) und der Eignung für mehr als vier Stunden

Langzeitspeicherung hat Mr. Giant internationale Anerkennung erlangt und

markiert die globale Expansion der chinesischen Großzellentechnologie .



Vom ersten Netzanschluss bis zur internationalen Auslieferung hat EVE Energy

nicht nur die vollständige Marktanwendung der 628-Ah-Zellen realisiert, sondern

auch die Branche in eine neue Phase der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und

Zuverlässigkeit geführt.



Zuverlässige Energiespeicherung mit den Großbatterien von EVE . Auch in Zukunft

wird EVE seine technologie- und fertigungsorientierte Strategie nutzen und mit

globalen Partnern zusammenarbeiten, um die Energiewende voranzutreiben.



