Bei Gold ist gewaltig Druck im Kessel. Goldpreis vor epischer Rallye

Unmittelbar nachdem die Entscheidungen der Fed und ihre Projektionen bekannt wurden, setzten Gold und auch Silber zurück. Dabei kam der Goldpreis nicht dramatisch unter die Räder, wie im Vorfeld durchaus zu befürchten war, dennoch deutlich. Der Rücksetzer nahm nur schleppend Fahrt auf und spielte sich zudem oberhalb von 3.600 US-Dollar ab. Somit bestand keine Gefahr, dass er Momment entwickeln könnte. Ganz im Gegenteil. Rasch drehte der Wind wieder. Wie bereits bei zurückliegenden Rücksetzern löste der etwas niedrigere Goldpreis Käufe aus. Solche Reaktionen waren in der Vergangenheit bereits des Öfteren zu beobachten. Sie waren und sind ein Beleg für die Stärke der Goldpreisrallye. Für Gold scheinen nunmehr die Weichen in Richtung 4.000 US-Dollar gestellt zu sein. Silber könnte gar vor einer Neubewertung stehen und auch Platin und Palladium dürften vom Fed-Termin nachhaltig profitieren. Insbesondere die Konstellation bei Platin verspricht Spannung .

Fed stellt die Weichen für Gold und die anderen Edelmetalle

ETF-Investoren weisen den Weg

Die Betrachtung der Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares, seines Zeichens der weltgrößte physisch besicherte Gold-ETF, dient als rudimentärer Indikator, um die Befindlichkeiten innerhalb des Sektors zu erfassen. Zum Zeitpunkt der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle gab die Bestandsentwicklung ein ambivalentes Bild ab. Seit Anfang September sanken die Bestände des SPDR Gold Shares leicht aber kontinuierlich. Dieser Trend setzte sich bis zur Fed-Sitzung am Mittwoch fort. Offenkundig ließ ein Teil der ETF-Investoren Vorsicht walten und wollte die Ergebnisse des Fed-Termins abwarten, denn nachdem die Karten auf den Tisch lagen, öffneten sich die Schleusen und Kapital strömte in den ETF. So verzeichnete der SPDR Gold Shares in der zweiten Wochenhälfte einen sehr deutlichen Bestandsaufbau. Neben den Noten- und Zentralbanken zählten die physisch besicherten Gold-ETFs zu den wichtigen Eckpfeilern der Goldpreisrallye. Entsprechend positiv sind die jüngsten Entwicklungen einzuordnen, obgleich sich der Trend in den nächsten Tagen noch manifestieren muss.

Anleiherenditen und US-Dollar stützen Goldpreis

Die Ergebnisse des Fed-Termins wurden auch am Anleihe- und am Devisenmarkt genau registriert. Bislang blieben hier größere Bewegungen als Reaktion aus. Die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen bewegen sich auf moderaten Niveaus. Der US-Dollar setzt vorerst seine Schwäche fort. Der wichtige US-Dollar-Index notiert nahe seinem aktuellen 52-Wochen-Tief.

Zusammengefasst - Bei Gold ist gewaltig Druck im Kessel

Bei Gold ist gewaltig Druck im Kessel. Das zeigte sich einmal mehr im Anschluss an die Fed-Sitzung. Der Rücksetzer wurde gekauft. Der Goldpreis beendete die Handelswoche in unmittelbarer Reichweite zu seinem Rekordhoch. Damit ist die Aufgabenstellung für Gold klar definiert: Ein neues Rekordhoch muss her, um die epischen Goldrallye weiter voranzutreiben. Unter fundamentalen Aspekten läuft es für Gold, das nicht zuletzt vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage als sicherer Hafen unverändert gesucht wird. Nach dem Ausbruch über die 3.430 US-Dollar und der damit einhergehenden Auflösung der Dreiecksformation läuft es auch aus charttechnischer Sicht rund.

Von den exzellenten Perspektiven profitieren auch die Aktien der Goldproduzenten. Barrick Mining, Newmont, Agnico Eagle Mines und Kinross Gold, nur um die Großen der Branche zu nennen, verzeichneten zwar nach dem Fed-Termin ebenfalls leichte Gewinnmitnahmen, doch bereits zum Wochenende hin kam es zu einem imposanten Kursfeuerwerk bei Goldaktien.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

