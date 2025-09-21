    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Verbandstag der Sparda-Banken

    Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft, die Lage am Wohnungsmarkt und die Auswirkungen des technologischen Fortschritts im Fokus

    Frankfurt (ots) - Der Verband der Sparda-Banken hat beim diesjährigen
    Verbandstag mit Experten aus der Wirtschaft über Wohnungsmangel, die
    Auswirkungen von Quantencomputing und Ansätze zur Ankurbelung der Konjunktur.

    Unter dem Motto "Zukunft braucht ein Zuhause. Wohnen in Deutschland 2025."
    standen dieses Jahr auf dem Verbandstag die der Sparda-Banken das Thema
    Wohneigentum und die sozialen Folgen des Wohnungsmangels sowie die
    wirtschaftliche Lage Deutschlands im Mittelpunkt. Auf dem Verbandstag treffen
    sich jährlich Spitzenvertreter der genossenschaftlichen Finanzgruppe, Politik
    und Wirtschaft, um über zentrale Fragen zu diskutieren.

    Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist ungebrochen groß - dies gilt leider
    ebenso für die Kaufpreise insbesondere in den Metropolregionen sowie den Mangel
    an Neubauten. Ein explosiver Cocktail, der zur zentralen sozialen Frage dieser
    Zeit geworden ist.

    Doch auch die Frage, wie wir künftig wohnen werden, rücke immer mehr in den
    Vordergrund, so Prof. Christoph Mäckler, renommierter Architekt und Stadtplaner.
    Neuere Bebauung müsse die Bedeutung von sozialen Räumen wie Gärten und
    Hinterhöfe berücksichtigen. So werde zwar Mietraum zur Verfügung gestellt, aber
    kaum privaten Flächen zur sozialen Interaktion. Was bei Einfamilienhäusern
    selbstverständlich sei, fehle beim städtischen Wohnungsbau. Die Kunst sei,
    Wohnraum zu verdichten und dies nicht auf Kosten der Wohnqualität.

    In seiner Einordnung der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland griff Prof.
    Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts, insbesondere Aspekte auf, die aus
    seiner Sicht grundlegend sind, um das Land wieder in die Erfolgsspur zu bringen.
    Mit Blick auf die Erwerbstätigkeit und Arbeitszeiten in Deutschland sei zentral,
    dass Arbeit sich wieder auszahlen müsse. Für viele lohne sich Vollzeit(Arbeit)
    nicht mehr. Vor allem für Paare in Teilzeit sei der Mehrverdienst in einer
    Vollzeitstelle so gering, dass es lukrativer sei, soziale Leistungen in Anspruch
    zu nehmen.

    Mit Blick auf das Investitionsniveau sprach er von einer "verlorenen Dekade".
    Private Investitionen seien auf dem Niveau von 2015 und das einzige, was
    expandiere, sei der Staatskonsum. Der Staat verhalte sich, als gebe es keine
    Krise - ohne die Erhöhung von Staatsausgaben wäre das BIP in den letzten 10
    Jahren sogar geschrumpft. Hoffnung mache insoweit die Entwicklung der Startups
    in der gleichen Zeit. Es sei unerlässlich, Politik an den zukunftsfähigen
    Wirtschaftszweigen auszurichten.

    Ein weiteres wichtiges Thema, vor dem die deutsche Wirtschaft nicht die Augen
    verschließen dürfe, sprach Prof. Dr. Fritzi Koehler-Geib, Vorständin der
