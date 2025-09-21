Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft, die Lage am Wohnungsmarkt und die Auswirkungen des technologischen Fortschritts im Fokus

Frankfurt (ots) - Der Verband der Sparda-Banken hat beim diesjährigen

Verbandstag mit Experten aus der Wirtschaft über Wohnungsmangel, die

Auswirkungen von Quantencomputing und Ansätze zur Ankurbelung der Konjunktur.



Unter dem Motto "Zukunft braucht ein Zuhause. Wohnen in Deutschland 2025."

standen dieses Jahr auf dem Verbandstag die der Sparda-Banken das Thema

Wohneigentum und die sozialen Folgen des Wohnungsmangels sowie die

wirtschaftliche Lage Deutschlands im Mittelpunkt. Auf dem Verbandstag treffen

sich jährlich Spitzenvertreter der genossenschaftlichen Finanzgruppe, Politik

und Wirtschaft, um über zentrale Fragen zu diskutieren.





Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist ungebrochen groß - dies gilt leiderebenso für die Kaufpreise insbesondere in den Metropolregionen sowie den Mangelan Neubauten. Ein explosiver Cocktail, der zur zentralen sozialen Frage dieserZeit geworden ist.Doch auch die Frage, wie wir künftig wohnen werden, rücke immer mehr in denVordergrund, so Prof. Christoph Mäckler, renommierter Architekt und Stadtplaner.Neuere Bebauung müsse die Bedeutung von sozialen Räumen wie Gärten undHinterhöfe berücksichtigen. So werde zwar Mietraum zur Verfügung gestellt, aberkaum privaten Flächen zur sozialen Interaktion. Was bei Einfamilienhäusernselbstverständlich sei, fehle beim städtischen Wohnungsbau. Die Kunst sei,Wohnraum zu verdichten und dies nicht auf Kosten der Wohnqualität.In seiner Einordnung der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland griff Prof.Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts, insbesondere Aspekte auf, die ausseiner Sicht grundlegend sind, um das Land wieder in die Erfolgsspur zu bringen.Mit Blick auf die Erwerbstätigkeit und Arbeitszeiten in Deutschland sei zentral,dass Arbeit sich wieder auszahlen müsse. Für viele lohne sich Vollzeit(Arbeit)nicht mehr. Vor allem für Paare in Teilzeit sei der Mehrverdienst in einerVollzeitstelle so gering, dass es lukrativer sei, soziale Leistungen in Anspruchzu nehmen.Mit Blick auf das Investitionsniveau sprach er von einer "verlorenen Dekade".Private Investitionen seien auf dem Niveau von 2015 und das einzige, wasexpandiere, sei der Staatskonsum. Der Staat verhalte sich, als gebe es keineKrise - ohne die Erhöhung von Staatsausgaben wäre das BIP in den letzten 10Jahren sogar geschrumpft. Hoffnung mache insoweit die Entwicklung der Startupsin der gleichen Zeit. Es sei unerlässlich, Politik an den zukunftsfähigenWirtschaftszweigen auszurichten.Ein weiteres wichtiges Thema, vor dem die deutsche Wirtschaft nicht die Augenverschließen dürfe, sprach Prof. Dr. Fritzi Koehler-Geib, Vorständin der