    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Carsten Stork

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lithium bleibt volatil – Diese Aktie trotzdem mit bullischem Rebound

    Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert Albermale und Lithium

    Carsten Stork - Lithium bleibt volatil – Diese Aktie trotzdem mit bullischem Rebound

    Die letzte Woche im 10min Chart:

    Ein Bild, das Diagramm, Reihe, Text, Screenshot enthält. KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

    Lithium bleibt volatil – Albemarle trotzdem mit bullischem Rebound

    Albemarle Corp., eine australische Lithium-Aktie in unserem Portfolio, zeigte sich in der vergangenen Woche von ihrer starken Seite. Die Aktie gewann 7,82 % und kletterte am Freitag im Hoch bis auf 83,86 AUD, bevor sie die Woche bei 81,87 AUD beendete. Damit konnten die Verluste der Vorwoche fast vollständig wettgemacht werden.

    Der Verlauf von Lithium bleibt allerdings volatil. Verzögerungen im chinesischen Minensektor und die Unsicherheit über den globalen Angebotsaufbau sorgen für Schwankungen, während die Nachfrage aus der Elektromobilität und Energiespeicherung langfristig robust bleibt. Aus charttechnischer Sicht wirkt der jüngste Rebound wie eine Bodenbildung, die sich auch fundamental mit einer Stabilisierung des Lithiumpreises deckt.

    Minenaktien, jetzt einsteigen? Mein Kollege Dr. Riedl hat die ultimative Minen-Aktien-Liste für Sie zusammengestellt. Und seine beiden Top-Favoriten sind auch dabei. Einfach hier kostenlos herunterladen.

    Fazit:

    Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir im Lithium-Markt einen Boden gefunden haben. In diesem Umfeld bleibt Albemarle einer der bevorzugten Plays im Sektor – solide aufgestellt, global diversifiziert und als Marktführer mit Hebel auf eine langfristig wachsende Nachfrage.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Lithium bleibt volatil – Diese Aktie trotzdem mit bullischem Rebound Albemarle Corp. gewinnt auf Wochenbasis +7,82%.