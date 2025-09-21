    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Carsten Stork

    Bundfuture an der 128er-Marke – darauf kommt es jetzt an!

    Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Anleihemarkt.

    Bundfuture an der 128er-Marke – darauf kommt es jetzt an!

    Der Bund Future verliert auf Wochenbasis -0,33%.

    Die letzte Woche im 30min Chart:

    Bundfuture an der 128er-Marke – Rally-Versuche bleiben fragil

    Der deutsche Bundfuture, das Barometer für die 10-jährigen Bundesanleihen, verzeichnete in der vergangenen Woche das zweite Minus in Folge. Mit einem Rückgang um 0,33 % schloss er bei 128,21 und damit erneut knapp oberhalb der psychologisch wichtigen 128er-Marke.

    Im Wochenverlauf zeigte sich zunächst Stärke: Bis Mittwoch, kurz vor dem Fed-Meeting, konnte der Bundfuture noch auf 129,13 steigen. Doch wie schon in den Vorwochen wurde dieser Anstieg rasch abverkauft. Das Muster wiederholt sich: Sobald die Notierungen in den Bereich von 129 bis 130 vordringen, setzt massiver Verkaufsdruck ein, offenbar getragen von institutionellen Adressen, die in dieser Zone aktiv Positionen abbauen.

    Damit bleibt das technische Bild angespannt. Auf der Unterseite ist die 128er-Marke von zentraler Bedeutung, während auf der Oberseite die Zone 129/130 weiter eine schwer überwindbare Hürde darstellt.

    Fazit:

    Der Bundfuture bleibt in einer heiklen Lage. Institutionelle Verkäufe verhindern bislang eine nachhaltige Erholung, und jeder Ausbruchsversuch über 129 wird konsequent abverkauft. Die 128er-Marke ist nun entscheidend – ein Bruch könnte den Weg für weitere Abgaben öffnen.

    1 im Artikel enthaltener Wert
