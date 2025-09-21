    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Carsten Stork

    Dollar-Index: Managed Money so bärisch wie seit 2021 nicht

    Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den Dollarindex

    Der Dollarindex gewinnt auf Wochenbasis +0,07%.

    Die letzte Woche im 30-Minuten-Chart:

    Ein Bild, das Screenshot, Text, Reihe, Diagramm enthält. KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

    Der Dollar-Index-Future legte in der vergangenen Woche leicht zu und schloss mit einem Plus von 0,07 % bei 97,30. Dabei erlebte er eine volatile Handelswoche: Direkt nach der Fed-Sitzung am Mittwoch markierte er ein Wochentief bei 95,845, bevor er sich bis Freitag auf 97,305 erholen konnte.

    Die COT-Daten zeichnen ein bemerkenswertes Bild. Das Managed Money hat seine Short-Positionen im Dollar-Index weiter massiv ausgebaut und hält nun netto 12.894 Kontrakte Short – die höchste bärische Positionierung seit Februar 2021. Das verdeutlicht, dass institutionelle Anleger klar auf eine Dollar-Schwäche setzen, im Einklang mit den Markterwartungen weiterer Zinssenkungen durch die Fed.

    Auffällig ist, dass der Dollar trotz dieser extremen Positionierung nach der Fed-Sitzung kurzfristig Stärke zeigen konnte. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass das Managed Money jede Erholung konsequent nutzt, um neue Short-Positionen aufzubauen. Damit bleibt die Tendenz eindeutig: die institutionellen Investoren erwarten einen weiter schwächeren Dollar.

    Fazit:

    Der Dollar-Index bleibt strukturell unter Druck. Die massive Short-Positionierung und die Aussicht auf fallende US-Zinsen sprechen klar für eine anhaltende Schwächephase. Kurzfristige Erholungen sind eher Gelegenheiten für den Positionsaufbau als Signale für eine Trendwende.

    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
