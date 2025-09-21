Der EUR/USD gewinnt auf Wochenbasis +0,15%.

Die letzte Woche im 30-Minuten-Chart:

EUR/USD: Rally gestoppt – nächster Anlauf auf 1,20 nur eine Frage der Zeit

Der Euro legte in der vergangenen Woche um 0,14 % zu und schloss bei 1,1746. Kurz nach Beginn der Pressekonferenz von Jerome Powell konnte er noch ein Hoch bei 1,1917 markieren, ehe an den Folgetagen ein schrittweiser Abverkauf einsetzte, der ihn zurück an den Ausgangspunkt brachte. Dieses Muster unterstreicht die derzeitige Volatilität: schnelle Aufwärtsbewegungen gefolgt von kontinuierlichen Abgaben.

Das Managed Money ist mit 117.759 Kontrakten weiterhin stark auf der Long-Seite positioniert. Fundamentaler Rückenwind kommt von den Zinsfantasien: Der Markt rechnet für dieses Jahr noch mit zwei weiteren Zinssenkungen in den USA – ein Szenario, das für einen schwächeren Dollar und damit für einen stärkeren Euro spricht. Aufseiten der EZB gibt es dagegen keine Impulse: Nach der jüngsten Sitzung gilt es als wahrscheinlich, dass die Leitzinsen im Euroraum bis ins Frühjahr 2026 unverändert bleiben.

Fazit:

Das Bild bleibt bullish für den Euro. Gelingt ein Ausbruch über die jüngsten Hochs, könnte der Markt rasch in Richtung 1,20 bis 1,25 laufen. Kurzfristige Rücksetzer sind Teil des Spiels – entscheidend ist, dass die fundamentale Dollar-Schwäche intakt bleibt.