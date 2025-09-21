Lynas Rare Earths – Aktie nahe Jahreshoch: So geht es weiter

Lynas gewinnt auf Wochenbasis +3,29%.

Die letzte Woche im 10-Minuten-Chart:

Lynas Rare Earths – Aktie nahe Jahreshoch

Die Aktie von Lynas Rare Earths legte in der vergangenen Woche um 3,29 Prozent zu und schloss am Freitag bei 14,69 Austral-Dollar. Damit notiert sie nur knapp unter dem Jahreshoch von 15,25 Austral-Dollar, das am 26. August erreicht wurde. Die relative Stärke im Vergleich zum Gesamtmarkt zeigt, dass Investoren das strategische Potenzial seltener Erden klar im Blick haben.

Geopolitisch gelten seltene Erden als kritische Rohstoffe, da sie für Rüstungstechnologien, erneuerbare Energien und zunehmend auch für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz unverzichtbar sind. Vor diesem Hintergrund bleibt Lynas eine Schlüsselaktie in einem Markt, der nicht nur von Angebot und Nachfrage, sondern auch stark von geopolitischen Spannungen geprägt ist.

Minenaktien, jetzt einsteigen? Mein Kollege Dr. Riedl hat die ultimative Minen-Aktien-Liste für Sie zusammengestellt. Und seine beiden Top-Favoriten sind auch dabei. Einfach hier kostenlos herunterladen.

Fazit:

Die Nähe zum Jahreshoch unterstreicht die robuste Nachfrage nach seltenen Erden und die strategische Position von Lynas. Angesichts der geopolitischen Lage und der Bedeutung kritischer Mineralien könnte die Aktie auch in den kommenden Wochen ein bevorzugtes Investment bleiben.