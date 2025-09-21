    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsZucker RohstoffvorwärtsNachrichten zu Zucker

    Zucker: Schwäche hält an – Saisonalität und COT-Daten geben Hoffnung

    Die Profis posoitionieren sich um. Ist das ein gutes Signal?

    Auf Wochenbasis ein Minus von -2,12%.

    Die letzte Woche im 10-Minuten-Chart:

    Der Zuckerfuture verlor in der vergangenen Woche 2,12 % und schloss bei 16,18 US-Cent je Pfund. Am Donnerstag fiel der Preis im Tief bis auf 15,89 US-Cent und markierte damit ein neues 4,25-Jahres-Tief. Zwar konnte sich der Markt zum Wochenschluss etwas stabilisieren, insgesamt bleibt die Performance jedoch schwach.

    Ein Lichtblick sind die COT-Daten: Die Netto-Short-Positionierung des Managed Money ist von 139.610 Kontrakten auf 106.344 deutlich zurückgegangen. Diese Bereinigung der spekulativen Short-Seite ist ein bullisches Signal, da es den Druck auf weitere Verkäufe reduziert und Spielraum für Short-Eindeckungen eröffnet.

    Hinzu kommt die Saisonalität: Ab dem 25. September beginnt historisch betrachtet eine starke Phase, die meist bis Anfang/Mitte November anhält. Wenn sich dieses Muster auch in diesem Jahr bestätigt, könnte Zucker aus der aktuellen Schwächephase heraus eine Erholung starten.

    Fazit:

    Fundamentale Überhänge durch hohe brasilianische Produktion und mögliche Exportoffensiven Indiens bleiben belastend. Doch die deutliche Verringerung der Short-Positionen und die günstige saisonale Phase eröffnen Chancen für eine technische Gegenbewegung. Die kommende Woche dürfte zeigen, ob der Markt das positive saisonale Signal aufgreift.


    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
