AI, Stromnetze, E-Mobilität: Warum die Rohstoffjahre erst beginnen!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Aurania Resources Ltd., Axo Copper Corp. und Mogotes Metals Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit jedem der zuvor genannten Unternehmen: SRC swiss resource capital AG · Autor: Marc Ollinger · Analyst und Manager Communication · Erstveröffentlichung: 22.09.2025, 05:57 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

unsere immer stärker datengetriebene Welt steuert mit hoher Geschwindigkeit auf ein enormes Kupferdefizit zu. Die Analysten von BloombergNEF1 sehen für das Jahr 2035 vor allem aufgrund des rasanten Ausbaus von Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI), eine Angebot-Bedarf-Lücke von sage und schreibe 6 Millionen Tonnen. Für dasselbe Jahr, so BloombergNEF1 weiter, könnte die Kupfernachfrage seitens Data Centern die Marke von 4,3 Millionen Tonnen übersteigen.

Parallel dazu wird auch der weitere Ausbau der Stromübertragung und Windenergie viel mehr Kupfer benötigen, oder genauer gesagt, doppelt so viel wie aktuell. Das zusammengenommen, bedeutet einen bisher wohl noch nicht gesehenen Power-Push für den Kupferpreis, mit einem phänomenalen Peak von bis zu 13.500,- USD pro Tonne im Jahr 2028 und damit quasi übermorgen.

Treffen Sie das ‚Who-is-Who‘ der „Kupfer-Könner“ bei der Wiedereröffnung der Rohstoffmesse München!

Denn diese öffnet unter neuem Management am 03. und 04. Oktober 2025 wieder ihre Türen!

www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Ein Programm voller Highlights, gespickt mit hochkarätigen Keynote-Speakern wie beispielsweise Mr. DAX (Dirk Müller) und Florian Grummes und flankiert von Mega-Playern der internationalen Rohstoffbranche, verwandelt die Kleine Olympiahalle in das Epizentrum für Kupfer, Gold, Silber, Uran, Lithium & Co.! Zudem haben Besucher der Rohstoffmesse die einmalige Chance, Edelmetalle direkt vor Ort zu kaufen.

Das Team um den Neuorganisator Michael Türk hat Vollgas gegeben und deutlich mehr als 115 Aussteller nach München geholt, darunter TOP-Unternehmen wie:

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4)!

Mit seinen vielversprechenden Kupfer-, Gold- und Silberprojekten in Ecuador und potenziellen Nickel Projekt in Frankreich positioniert sich Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) sehr prominent in der anhaltenden Edel- und Industriemetall-Rallye. Wie prominent, das zeigt unter anderem die überzeichnete Privatplatzierung, die aufgrund der starken Nachfrage von ursprünglich 12,5 Millionen Einheiten für je 0,12 CAD um satte 25 % auf 15 Millionen Einheiten erhöht und erfolgreich abgeschlossen wurde. Das schließlich hat frische Liquidität in Höhe von 1,8 Mio. CAD in die Kassen des kanadischen Power-Player gespült. Damit kann nun unter anderem die Entwicklung von Auranias (WKN: A2DKJ4) ecuadorianischem Flaggschiffprojekt weiter vorangetrieben werden. Schließlich wurde dort vor kurzem eine 6 km mal 4 km große Zone hydrothermaler Alteration identifiziert. Oberflächennahe Gesteinsproben ergaben dabei sensationelle bis zu 0,37 % Kupfer, 0,20 g/t Gold, 580 ppm Arsen, 49 ppm Bismut und 306 ppm Molybdän.

Klingt spannend? Das Management freut sich, Ihnen vor Ort weitere Details im persönlichen Gespräch zu erläutern und Sie in die Welt von Ecuadors spanischen Goldminen des 16. Jahrhunderts zu entführen. Denn diesem Minen ist Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) seit einigen Jahren auf der Spur.

Aufgrund der Besucherlimitierung am besten gleich Ihr kostenlose Ticket sichern: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/



Axo Copper (WKN: A416BY)!

Mit seinem Mega-Asset ‚La Huerta‘ im gehaltvollen mexikanischen ‚Sierra Madre‘-Gürtel hat sich Axo Copper (WKN: A416BY) ein Power-Projekt gesichert, das seinesgleichen sucht. Denn ‚La Huerta‘ liegt imaufstrebenden Kupfer-Bezirk von Jalisco, flankiert von einem erstarkenden Bergbau- und Metallurgieproduktion in ganz Mexiko und zudem in hochgradiger Nachbarschaft zu großartigen Gold-, Silber- und Eisenerzprojekten wie beispielsweise Defiance Silvers Tepal-Claim mit fetten 111,67 Millionen Tonnen zu satten 0,19 % Cu.

Dass diese Hochgradigkeit quasi ansteckend ist, zeigen Axo Coppers (WKN: A416BY) jüngste bombastische Bohrerfolge von ‚La Huerta‘. Hier nämlich wurden unweit des Haupttrends ‚La Huerta‘ und ‚Las Marias‘ unter anderem phänomenale oberflächennahe 7,0 % Kupfer (Cu), 10,8 % Cu und 10,5 % Cu zutage gefördert. Das wiederum sind mindestens drei weitere und zudem sehr gehaltvolle Belege dafür, dass ‚La Huerta‘ mehrere hochgradige Kupferstrukturen enthalten könnte, die über den Haupttrend ‚La Huerta‘ hinausgehen.

Welche weiteren vielversprechenden Ziele Axo Copper (WKN: A416BY) bei ‚La Huerta‘ anvisiert und viele andere spannende News rund um den Kupfermarkt-Durchstarter erhalten Sie und im direkten Austausch mit dem Management am 03. und 04.10.2025 auf der Rohstoffmesse 2025 in München. Hier geht es direkt zur kostenlosen Ticketbestellung: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6)!

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) Vorzeigeprojekt ‚Filo Sur‘ lässt sich am besten mit Superlativen beschreiben – und das aus gleich mehreren Gründen. So befindet sich das Ausnahme-Asset inmitten des ‚Vicuña Distrikts‘, DEM globalen Kupfer-Gold-Silber-Hotspot im argentinischen-chilenischen Grenzgebiet. Zudem liegt ‚Filo Sur‘ auf dem gleichen Trend wie BHP und Lundin Minings Mega-Projekt ‚Filo del Sol‘, das als die größte Greenfield-Kupferentdeckung der letzten 30 Jahre gilt. Ebenso gleich um die Eckebefinden sich NGEx Minerals Kupfer-Gold-Lagerstätten ‚Lunahuasi‘ und ‚Los Helados‘.

Mit Blick auf genau diese hochgradige Umgebung meldete Mogotes (WKN: A3ENQ6) kürzlich, dass die Verarbeitung der geophysikalischen ‚IP‘/‚MT‘-Daten ein 3D-geophysikalisches Modell von ‚Filo Sur‘ hervorgebracht hat. Das Modell umreißt eine Reihe von überzeugenden großflächigen Anomalien innerhalb des Projekts, die sich gerade einmal 2,5 km südlich der Mega-Ressource ‚Filo Del Sol‘ befinden und für Mogotes nun vorrangige und vor allem vielversprechende Bohrziele für Porphyr-Kupfer und Gold-Silber-Mineralisierungen sind.

Welches nun die nächsten Schritte bei der Exploration dieses 1600 x 800 m großen Zielgebiets sind und was sich Mogotes (WKN: A3ENQ6) vom Erwerb der Option für bestimmte Konzessionen auf das Projekt ‚La Perla Uno a Diez‘ im chilenischen Provinz Copiapó verspricht – das und mehr erfahren Sie am 03. und 04.10.2025 auf der Rohstoffmesse in München, direkt vom Management.

Treffen Sie also gerne Unternehmensvertreter dieser und weiterer TOP-Performer der internationalen Bergbaubranche in München auf der Rohstoffmesse 2025! Hier am besten sofort kostenfreie Tickets bestellen: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Neben Aurania, Axo und Mogotes bietet das ‚Line-up‘ auf der diesjährigen Rohstoffmesse in Münchennoch zahlreiche weitere Unternehmen aus der internationalen Bergbaubranche, hochkarätige Keynotes und inspirierende Insights inklusive.

Sichern Sie sich also am besten noch heute Ihr exklusives Ticket für die Rohstoffmesse in München, 03. und 04. Oktober in der Kleinen Olympiahalle und tauschen Sie sich persönlich mit CEOs und anderen ausgewiesenen Edelmetall-Experten aus. Hier geht´s zur kostenlosen Anmeldung: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG



Quellen: https://www.mining.com/ai-data-centers-to-worsen-copper-shortage-bnef/, Aurania Resources, Axo Copper, Mogotes Metals, Intro Bild: KI generiert mit ChatGPT

