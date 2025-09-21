Top-Artikel der Kalenderwoche 38/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Die Aktie von Dividendenliebling BASF kommt seit Jahren einfach nicht vom Fleck. Jetzt kommt der nächste Warnschuss: Analysten von BofA haben die Papiere auf Underperform herabgestuft. Wie schlimm sieht es wirklich aus?

Ørsted gibt am Dienstag Details zu seiner Kapitalerhöhung bekannt. Die neuen Aktien sollen mit einem 67-%-Abschlag angeboten werden. Die Aktie bricht daraufhin am Mittwoch um 44 Prozent ein.

Elon Musk zeigt, wie es geht. An nur einem Tag investiert er eine Milliarde US-Dollar um sein Vermögen um 45 Milliarden US-Dollar zu vergrößern. Und schwupps ist er wieder der reichste Mann der Welt. Alles ganz einfach!

BYD hat in nur vier Monaten 45 Milliarden US-Dollar an Börsenwert eingebüßt. Der erbarmungslose Preiskrieg in China frisst die Margen auf und weckt bei Anlegern Zweifel an den Zukunftsaussichten des E-Auto-Riesen.

Mit seiner neuen Bildbearbeitungsfunktion hat es Google auf Platz 1 der meisten Downloads im Google Play Store und Apple Store geschafft. Darum ist sie so gut.

Im neuen Video von wO TV geht Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, der Frage nach, welche Anlageklassen wirklich Wohlstand schaffen und welche im Laufe der Geschichte als Verlustbringer agierten.

Tesla könnte in den kommenden Jahren stark zulegen, wenn das Unternehmen seine ehrgeizigen Ziele erreicht, sagt Baird.

Broadcom hat eine fantastische Performance hingelegt, da das Unternehmen aktuell vom KI-Boom profitiert.

Bullishe Calls, volle Kassen und ein Asien-Boom treiben die D-Wave-Aktie auf ein Rekordhoch. Anleger reißen sich um den Titel.