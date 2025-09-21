    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    Top-Artikel der Kalenderwoche 38/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Dividende in Gefahr? BASF und die 10 Milliarden-Fehlinvestition in China


    Die Aktie von Dividendenliebling BASF kommt seit Jahren einfach nicht vom Fleck. Jetzt kommt der nächste Warnschuss: Analysten von BofA haben die Papiere auf Underperform herabgestuft. Wie schlimm sieht es wirklich aus?

    Ørsted-Aktie bricht nach Details zur Kapitalerhöhung um 44 Prozent ein


    Ørsted gibt am Dienstag Details zu seiner Kapitalerhöhung bekannt. Die neuen Aktien sollen mit einem 67-%-Abschlag angeboten werden. Die Aktie bricht daraufhin am Mittwoch um 44 Prozent ein.

    Elon Musk hilft ein wenig nach, um wieder reichster Mann der Welt zu werden!


    Elon Musk zeigt, wie es geht. An nur einem Tag investiert er eine Milliarde US-Dollar um sein Vermögen um 45 Milliarden US-Dollar zu vergrößern. Und schwupps ist er wieder der reichste Mann der Welt. Alles ganz einfach!

    30 Prozent tiefer: BYDs Absturz kostet Anleger 45 Milliarden US-Dollar


    BYD hat in nur vier Monaten 45 Milliarden US-Dollar an Börsenwert eingebüßt. Der erbarmungslose Preiskrieg in China frisst die Margen auf und weckt bei Anlegern Zweifel an den Zukunftsaussichten des E-Auto-Riesen.

    Damit heizt Google ChatGPT jetzt ordentlich ein


    Mit seiner neuen Bildbearbeitungsfunktion hat es Google auf Platz 1 der meisten Downloads im Google Play Store und Apple Store geschafft. Darum ist sie so gut.

    96% aller Aktien sind Kapital-Vernichter


    Im neuen Video von wO TV geht Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, der Frage nach, welche Anlageklassen wirklich Wohlstand schaffen und welche im Laufe der Geschichte als Verlustbringer agierten.

    Jetzt durchbricht Tesla die Schallmauer, sagen Analysten


    Tesla könnte in den kommenden Jahren stark zulegen, wenn das Unternehmen seine ehrgeizigen Ziele erreicht, sagt Baird.

    Broadcom: Aktie steht vor unglaublicher Rallye


    Broadcom hat eine fantastische Performance hingelegt, da das Unternehmen aktuell vom KI-Boom profitiert.

    Anleger zurück im Quantenrausch: D-Wave-Aktie explodiert nach Japan-Show


    Bullishe Calls, volle Kassen und ein Asien-Boom treiben die D-Wave-Aktie auf ein Rekordhoch. Anleger reißen sich um den Titel.

