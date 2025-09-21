    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Steuerfahnder-Chefin

    Influencer oft ohne Steuernummer

    Für Sie zusammengefasst
    • Steuergerechtigkeit für normale Menschen im Fokus.
    • 200 Steuerstrafverfahren gegen Influencer in NRW.
    • Taskforce prüft 6.000 Datensätze auf Steuervergehen.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Stephanie Thien denkt als Chefin der nordrhein-westfälischen Steuerfahnder und einer Taskforce für Influencer vor allem an ganz normale Menschen: "Wir können Lieschen Müller doch nicht erklären, warum die im Internet im Luxus schwelgen und bei der Steuer davonkommen. Unser Auftrag ist es, für Steuergerechtigkeit zu sorgen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

    Die "Influencer-Taskforce" hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. Aktuell laufen in NRW rund 200 entsprechende Steuerstrafverfahren. Vor kurzem bekam Thiens Behörde noch mal ein Paket mit 6.000 Datensätzen - diese werden jetzt nach Hinweisen auf Steuervergehen geprüft.

    Thien unterstehen 1.200 Steuerfahnder. Ein Teil arbeitet in der Taskforce, die sich um die Internet-Promis kümmert: "Es gibt so vieles, was da passiert, womit die Influencer Geld verdienen oder wovon sie einen geldwerten Vorteil haben", sagt sie. Nur: Versteuert wird davon oft wenig bis nichts - "etliche Content Creator haben nicht mal eine Steuernummer."/ola/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
