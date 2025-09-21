Ägypten verteidigt Militäreinsätze nahe Gazastreifen

(Vorspann in Überschrift beseitigt)



KAIRO (dpa-AFX) - Ägypten verteidigt die Präsenz seiner Truppen nahe der Grenze zu Israel und zum Gazastreifen, wo die israelische Armee Krieg führt. Das ägyptische Militär werde die eigenen Grenzen gegen "alle Gefahren" sichern, teilte der Staatsinformationsdienst (SIS) am Samstagabend mit. Dazu zählten "terroristische Aktivitäten und Schmuggel". Die Truppen seien im Rahmen geltender Vereinbarungen aus dem Friedensvertrag mit Israel im Einsatz.

Ägypten hatte 1979 als erstes arabisches Land mit Israel Frieden geschlossen. Das Verhältnis ist im Zuge des Kriegs im benachbarten Gaza aber so belastet wie seit Jahrzehnten nicht. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte Israel vor einigen Tagen als "Feind" bezeichnet - offenbar die erste Formulierung dieser Art seit al-Sisis Amtsantritt im Jahr 2014. Israel drohe mit seinem Verhalten, "bestehende Friedensverträge zu beenden".