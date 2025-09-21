    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Luftwaffe aus

    Für Sie zusammengefasst
    • NATO alarmiert Eurofighter wegen russischem Flugzeug
    • Unidentifiziertes Luftfahrzeug ohne Funkkontakt unterwegs
    • Spannungen im Ostsee-Raum durch Luftraumverletzungen

    BERLIN (dpa-AFX) - Wegen einer russischen Militärmaschine über der Ostsee hat die Nato erneut zwei Eurofighter alarmiert. Das zunächst nicht zu identifizierende Luftfahrzeug sei ohne Flugplan und Funkkontakt im internationalen Luftraum unterwegs gewesen, teilte die Luftwaffe mit. Die Eurofighter starteten auf dem Fliegerhorst Rostock-Laage.

    Es habe sich um ein russisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Il-20M gehandelt, das mit einer sogenannten Sichtidentifizierung aufgeklärt wurde, so die Luftwaffe. Die Lage im Ostsee-Raum hat sich mit Luftraumverletzungen Russlands zuletzt weiter angespannt. Die Bundeswehr hält zusätzliche Flugzeuge für den Schutz des Luftraums auch an der Ostflanke des Bündnisses vor./cn/DP/stw





    dpa-AFX
