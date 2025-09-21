    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Generalinspekteur verspricht Tempo bei Drohnenabwehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Schnelle Einführung neuer Waffensysteme gegen Drohnen.
    • Kampf Drohne gegen Drohne wird vorangetrieben.
    • Andere Bedrohungen dürfen nicht vernachlässigt werden.

    BERLIN (dpa-AFX) - Generalinspekteur Carsten Breuer will bei der Einführung neuer Waffensysteme zur Abwehr von Drohnen schnell vorankommen. Dazu werde der Kampf Drohne gegen Drohne mit Nachdruck vorangetrieben, sagte Deutschlands ranghöchster Soldat der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

    Der Zeitplan dafür werde bestimmt durch die laufende Erprobung von Kampfdrohnen mit Sprengköpfen - auch als Loitering Munition oder Kamikazedrohnen bezeichnet. "Zur Loitering Munition haben wir im März eine Entscheidung getroffen, und Ende des Jahres wird die Truppe das erste Mal scharf damit schießen", erläuterte er.

    Ein "Fehler" wäre es aber nach seinen Worten, andere Bedrohungen aus dem Blick zu verlieren. "Wir dürfen jetzt nicht sagen, wir schauen nur auf Drohnen. So zentral die Entwicklung von Drohnen für unsere Verteidigungsfähigkeit ist, wir haben nach wie vor Marschflugkörper, Raketen und Luftfahrzeuge, die eine Bedrohung darstellen."/cn/DP/stw





