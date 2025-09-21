    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    AfD überholt Union in Insa-Umfrage

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD erreicht 26% und überholt die Union mit 25%.
    • SPD legt auf 15% zu, Grüne und Linke stagnieren bei 11%.
    • BSW und FDP scheitern an 4% bzw. 3% für Parlament.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD überholt einer neuen Insa-Umfrage zufolge die Union bei der Sonntagsfrage. In der Befragung für die "Bild am Sonntag" kommt die AfD mit 26 Prozent (+1), laut Zeitung der höchste Wert, den sie bei dem Meinungsforschungsinstitut bisher hatte. Die Union verharrt wie in der Vorwoche bei 25 Prozent.

    Um einen Punkt auf 15 Prozent zulegen kann die SPD. Die Grünen verlieren hingegen einen Prozentpunkt und würden wie die Linken von 11 Prozent gewählt, wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre. BSW mit 4 und FDP mit 3 Prozent würden den Einzug ins Parlament verpassen. Insa befragte vom 15. bis 19. September 1.200 Wahlberechtigte.

    Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge./shy/DP/stw





