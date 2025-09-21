    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grünen fordern Pakt gegen steigende Lebenshaltungskosten

    Für Sie zusammengefasst
    • Grüne fordern Preistransparenz-Stelle für Lebensmittel.
    • "FairFood"-App soll Preisanstiege sichtbar machen.
    • Pakt für bezahlbares Leben: Lebensmittelpreise senken.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Bundestagsfraktion fordert als eine Maßnahme gegen steigende Lebenshaltungskosten die Einrichtung einer Preistransparenz-Stelle für Grundnahrungsmittel. Sie soll darlegen, inwieweit Preise beispielsweise für Kartoffeln, Reis, Getreide, Fleisch und Milch real steigen, so dass sichtbar wird, wenn Hersteller den Anstieg für weitergehende Preiserhöhungen nutzen. Dazu soll es auch eine "FairFood"-App geben. Die Idee ist Teil eines von der Bundestagsfraktion beschlossenen Forderungspakets, das die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge vorstellte.

    "Das Leben wird selbst für Menschen mit normalen Einkommen immer weniger bezahlbar. Bei Brot, Kaffee oder Butter spürt jeder die Preisexplosion an der Supermarktkasse", kritisierte Dröge.

    Die Fraktion fordert daher einen "Pakt für ein bezahlbares Leben". Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Koalition müssten handeln, damit Lebensmittel, Wohnen, Energie und Mobilität wieder günstiger würden, sagte Dröge.

    Bei Lebensmitteln schlug die Fraktion außerdem vor, eine Allianz aus Handel, gegebenenfalls Herstellern und der Politik zu bilden, um für einen Grundwarenkorb dauerhaft günstige Preisen zu sichern. Krisen-Aufschläge großer Handelsketten sollten begrenzt und Lebensmittel fair besteuert werden. Mittagessen in Schulen und Kitas sollte nach ihrer Vorstellung für alle Kinder gratis angeboten werden./cn/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Grünen fordern Pakt gegen steigende Lebenshaltungskosten Die Grünen-Bundestagsfraktion fordert als eine Maßnahme gegen steigende Lebenshaltungskosten die Einrichtung einer Preistransparenz-Stelle für Grundnahrungsmittel. Sie soll darlegen, inwieweit Preise beispielsweise für Kartoffeln, Reis, Getreide, …