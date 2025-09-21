    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Angehörige israelischer Geiseln verurteilten Palästina-Anerkennung

    Für Sie zusammengefasst
    • Angehörige verurteilen Anerkennung palästinensischer Staat.
    • 48 Geiseln nach Massaker vom 7. Oktober in Haft.
    • Frieden nur nach Geiselfreilassung und Gesprächen möglich.

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Angehörige israelischer Geiseln im Gazastreifen haben die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Großbritannien, Kanada und Australien klar verurteilt. Noch immer befänden sich nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023 48 Geiseln in der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas, hieß es in einer Mitteilung des Forums der Geiselfamilien. Eine Anerkennung könne erst nach ihrer Freilassung erfolgen - das sei eine "moralische und humanitäre Pflicht".

    Die Familien bekräftigten ihren Wunsch nach Frieden in der Region, forderten aber gleichzeitig, dass internationale Gespräche über eine "Zeit danach" im Gazastreifen nur unter dieser Voraussetzung geführt werden sollten. Wer dies ignoriere, handele gegen das Völkerrecht und stärke den Terrorismus, argumentierten sie./le/DP/stw





