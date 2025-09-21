    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis
    Novartis will Preisunterschied zu den USA eliminieren

    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERN (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will den Preisunterschied von Arzneien zwischen den USA und den übrigen Industrieländern beseitigen. Konzernchef Vas Narasimhan sieht Länder außerhalb der USA in der Pflicht, für Innovationen einen höheren Anteil zu leisten. "Es ist Tatsache, dass amerikanische Patienten einen großen Teil der Innovationen bezahlen", sagte Narasimhan der "Neuen Zürcher Zeitung" (Samstag).

    Hintergrund ist die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach Preissenkungen. Anfang August hatte er Unternehmen wie Roche und Novartis eine Frist von 60 Tagen zur Senkung ihrer Preise gesetzt. Für die Unternehmen stellt dies eine milliardenschwere Herausforderung dar. Novartis arbeite mit der Regierung zusammen und versuche, "konstruktive Lösungen zu finden, damit die Amerikaner weniger für ihre Medikamente bezahlen müssen", sagte Narasimhan.

    Besonders in der Schweiz seien die Medikamentenpreise viel zu niedrig. Im Vergleich mit anderen Mitgliedsländern der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, lägen sie am unteren Rand. Generell lasse sich aber nicht sagen, wie viel europäische Länder mehr bezahlen müssten. "Aber schon heute ist es etwa bei Krebsmedikamenten so, dass 30 bis 40 Prozent verspätet oder gar nicht in Europa auf den Markt kommen", sagte der Novartis-Chef. Dieser Anteil werde mit der Zeit steigen.

    Derzeit prüfe der Konzern verschiedene Mechanismen für mögliche Preissenkungen. Das US-System sei ein komplexes Konstrukt mit Zwischenhändlern und Rabatten. "Ungefähr die Hälfte unseres Bruttoumsatzes geht an diese Mittelsmänner", sagte Narasimhan. Die größte Chance in den USA sei es, den Einfluss der Einkaufsorganisationen zu beschränken.

    Die Forderung von Trump wird sich laut dem Konzernchef mittelfristig nicht auf die Geschäftsaussichten von Novartis auswirken. "Egal, was passiert, unter der gegenwärtigen Gesetzeslage in den USA sollten sämtliche Veränderungen zu managen sein."/cg//AWP/stw

     

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 104,7 auf Lang & Schwarz (20. September 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -1,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 221,15 Mrd..

    Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,4354. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 100,33CHF. Von den letzten 9 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -14,99 %/+14,62 % bedeutet.




