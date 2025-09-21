    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Widerstand gegen Schnieders Infrago-Personalvorschlag

    Wirtschaft - Widerstand gegen Schnieders Infrago-Personalvorschlag
    Foto: Schienen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Vorstellung des neuen Chefs der Bahntochter DB Infrago an diesem Montag wackelt offenbar. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Konzernkreise.

    Denn gegen Dirk Rompf soll es massiven Widerstand von Arbeitnehmervertretern geben. Die nötige Zweidrittelmehrheit im Aufsichtsrat sei deshalb nicht sicher. Am Abend soll es nach Informationen des "Tagesspiegels" eine Abstimmungsrunde zu der umstrittenen Personalie unter Arbeitnehmervertretern geben.

    Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der DB Infrago, Thomas Brandt, hat seinen Unmut gegen den Personalvorschlag von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) bereits öffentlich gemacht. Die Berufung von Rompf sei "aus Sicht der Interessenvertreter bei der Infrago ein absolutes No-Go", sagte Thomas Brandt dem "Spiegel". Rompf habe schon in seiner Zeit als Vorstand der Netz AG ein blasses Bild abgegeben.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Widerstand gegen Schnieders Infrago-Personalvorschlag Die geplante Vorstellung des neuen Chefs der Bahntochter DB Infrago an diesem Montag wackelt offenbar. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Konzernkreise.Denn gegen Dirk Rompf soll es massiven …