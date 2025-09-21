Trump stellt Beistand für Polen und Baltikum in Aussicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat auf Nachfrage eines Reporters den baltischen Staaten und Polen Beistand zugesagt, falls Russland weiter eskalieren sollte. Auf die Frage, ob er die Länder bei ihrer Verteidigung unterstützen würde, sagte Trump in Washington: "Das werde ich. Das werde ich."

Die Nato-Verbündeten wollen Anfang kommender Woche über eine von Estland gemeldete Luftraumverletzung durch russische Kampfjets beraten. Es werde Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags geben, wie ein Sprecher des Militärbündnisses auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Russland bestritt eine Luftraumverletzung.