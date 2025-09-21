    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Israels Außenministerium kritisiert Palästina-Anerkennung scharf

    • Israel kritisiert Großbritanniens Palästina-Anerkennung.
    • Anerkennung belohnt dschihadistische Hamas, so Israel.
    • Hamas sieht Anerkennung als Erfolg nach Oktober-Massaker.

    JERUSALEM (dpa-AFX) - Das israelische Außenministerium hat die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Großbritannien scharf kritisiert. Diese sei "nichts anderes als eine Belohnung für die dschihadistische Hamas - ermutigt durch ihre der Muslimbruderschaft nahestehenden Verbündeten im Vereinigten Königreich", hieß es in einem Post des Ministeriums in Jerusalem auf der Plattform X.

    Die Hamas-Anführer hätten selbst zugegeben, bei dieser Anerkennung handele es sich um ein "direktes Ergebnis, die Früchte des Massakers vom 7. Oktober", hieß es weiter. "Lasst nicht zu, dass die dschihadistische Ideologie eure Politik bestimmt", hieß es in der Mitteilung an die Adresse der britischen Politspitze. Neben Großbritannien haben auch Australien und Kanada am Sonntag einen Staat Palästina anerkannt./le/DP/stw





