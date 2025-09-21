Deutsche Bahn - Wirtschaftlichkeit ist erst mal nicht das Wichtigste
Straubing (ots) - Die Sanierung der maroden deutschen Eisenbahn ist eine Aufgabe
von zehn Jahren. So viel Zeit hat die neue Bahnchefin Evelyn Palla aber nicht.
Sie muss schnell Erfolge erzielen. Für die Reisenden am vordringlichsten sind
eine höhere Pünktlichkeit und ein besserer Service. (...) Weniger im Fokus der
breiten Öffentlichkeit steht die Misere der Gütersparte. Hier ist der Zeitdruck
besonders hoch, weil die EU mit der Abwicklung von DB Cargo droht. (...) Aufgabe
Nummer drei ist die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens.
