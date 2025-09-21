    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Deutsche Bahn - Wirtschaftlichkeit ist erst mal nicht das Wichtigste

    Straubing (ots) - Die Sanierung der maroden deutschen Eisenbahn ist eine Aufgabe
    von zehn Jahren. So viel Zeit hat die neue Bahnchefin Evelyn Palla aber nicht.
    Sie muss schnell Erfolge erzielen. Für die Reisenden am vordringlichsten sind
    eine höhere Pünktlichkeit und ein besserer Service. (...) Weniger im Fokus der
    breiten Öffentlichkeit steht die Misere der Gütersparte. Hier ist der Zeitdruck
    besonders hoch, weil die EU mit der Abwicklung von DB Cargo droht. (...) Aufgabe
    Nummer drei ist die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens.

