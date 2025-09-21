    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Dobrindt lädt europäische Kollegen erneut zu Migrationstreffen ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Dobrindt plant Migrationstreffen am 4. Oktober.
    • Diskussion über EU-Migrationspakt und Abschiebe-Regeln.
    • Italien nimmt erstmals am Treffen teil.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt plant am 4. Oktober in München ein weiteres Migrationstreffen europäischer Innenminister. "Beim Munich Migration Meeting werden wir über weitere Impulse und notwendige Maßnahmen für die europäische Migrationswende diskutieren", sagte der CSU-Politiker dem Nachrichtenportal "Pioneer". "Wir müssen den EU-Migrationspakt härten, die Abschiebe-Regeln schärfen."

    An dem Treffen soll nach Angaben des Portals diesmal auch Italien teilnehmen. Am vorherigen Treffen im Juli auf der Zugspitze hatten Dobrindts Amtskollegen aus Österreich, Dänemark, Frankreich, Tschechien und Polen sowie der EU-Kommissar für Migration, der Österreicher Magnus Brunner, teilgenommen. Damals hatten sie sich konsequente Abschiebungen auch nach Syrien und Afghanistan vorgenommen, einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen und mehr Aufnahmen von abgelehnten Asylbewerbern durch Nicht-EU-Staaten./and/DP/zb





