Dortmund nach Sieg gegen Wolfsburg weiter Tabellenzweiter

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 3,62 auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 399,63 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +38,12 %/+38,12 % bedeutet.