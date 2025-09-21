Naturgy überzeugt mit Top-Rendite und Dividendensteigerungen bis 2027

Die spanische Energiegruppe, die über Jahrzehnte hinweg ihre Position im Gas- und Strommarkt ausgebaut hat, bietet eine seltene Kombination aus planbaren Ausschüttungen und einem starken Wachstum in der grünen Energiewende – eine attraktive Gelegenheit für Dividendeninvestoren auf der Suche nach langfristiger Sicherheit.

In der vergangenen Woche haben wir uns mit Okeanis Eco Tankers beschäftigt, einem Unternehmen, das durch außergewöhnlich hohe Dividendenrenditen und zyklische Ausschüttungen zu überzeugen wusste. Während der Tankermarkt weiterhin von schwankenden Ölpreisen abhängt, richten wir unseren Blick jetzt auf einen stabileren Sektor: den der Versorger. Mit Naturgy wollen wir uns einen Marktführer vornehmen, der nicht nur in einem konjunkturunabhängigen Geschäft tätig ist, sondern auch seinen Anlegern eine klare Aussicht auf steigende Dividenden auf Jahre hinaus gibt.

Naturgy, früher bekannt als Gas Natural, gehört zu den traditionsreichsten Energieversorgern Spaniens. Das Unternehmen wurde 1843 in Barcelona gegründet und hat sich seither von einem regionalen Gaslieferanten zu einem internationalen Versorgungs- und Infrastrukturkonzern entwickelt. Heute ist Naturgy in über 20 Ländern aktiv, beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter und versorgt mehr als 16 Millionen Kunden mit Gas und Strom.

Das Kerngeschäft von Naturgy liegt in der Strom- und Gasversorgung, im Netzbetrieb sowie im globalen Handel mit Flüssigerdgas (LNG). Dabei verbindet Naturgy das klassische Versorgergeschäft mit wachsender Orientierung auf Dekarbonisierung, Effizienz und Digitalisierung. Die aktuelle Konzernstrategie für 2025 bis 2027 setzt stark auf einen stabilen Cashflow und planbare Ausschüttungen. Der durchschnittliche Nettogewinn soll in diesem Zeitraum 1,9 Milliarden Euro pro Jahr betragen.

Die europäische Versorgerbranche gilt traditionell als defensiv, da Strom- und Gasbedarf auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bestehen bleibt. Gleichzeitig steht der Sektor vor einem tiefgreifenden Wandel: Dekarbonisierung, Netzausbau, Digitalisierung und die Integration erneuerbarer Energien erfordern Milliardeninvestitionen – eröffnen aber auch Wachstumschancen. Naturgy positioniert sich in der Mitte zwischen konventioneller Energieversorgung und grüner Transformation.

Während viele Versorger in Europa mit politischem Druck, Preisdeckeln oder schwankenden Margen kämpfen, verfolgt Naturgy einen vergleichsweise stabilen Kurs – mit staatlicher Rückendeckung, profitablen Netzanteilen und einer disziplinierten Ausschüttungspolitik.

Dividendenpolitik mit Ansage: Bis 2027 jährlich mehr

Das Herzstück des Investment-Case bei Naturgy ist die verlässliche Dividende. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde eine Gesamtdividende von 1,60 Euro je Aktie ausgeschüttet. Auf Basis des Aktienkurses zum Jahresende von 23,38 Euro ergibt sich eine Dividendenrendite von 6,84 Prozent.

Für 2025 hat das Unternehmen seine erste Zwischendividende in Höhe von 0,60 Euro Ende Juli ausgeschüttet. Eine zweite wird erwartungsgemäß Anfang November folgen und die finale Dividende für 2025 erfolgt dann Anfang April 2026.

Im Februar 2025 hat das Unternehmen angekündigt, seine jährlichen Ausschüttungen bis 2027 stufenweise auf 1,90 Euro je Aktie zu erhöhen – bei stabiler Geschäftslage. Das bedeutet für Anleger ein geplantes Dividendenwachstum von knapp 19 Prozent über drei Jahre. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Dividendenrendite von 7,35 Prozent. Diese Ankündigung ist bemerkenswert in einer Zeit, in der viele Unternehmen entweder ihre Ausschüttungen kürzen oder angesichts politischer Unsicherheit auf Sicht fahren.

Für einkommensorientierte Investoren ist eine solche Zusage ein klares Plus: Sie ermöglicht Planbarkeit, Vertrauen und Stabilität – drei Dinge, die an der Börse derzeit selten geworden sind.

Was sagen Analysten?

Die Analystenstimmen zu Naturgy sind überwiegend positiv. Das Konsensrating liegt laut Reuters bei "Hold" bis "Moderate Buy", mit einem mittleren Kurszielen von 26,38 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs ist das ein minimales Aufwärtspotenzial von 2,1 Prozent. Besonders hervorgehoben wird der verlässliche Cashflow aus dem regulierten Netzgeschäft, das etwa 70 Prozent der operativen Erträge ausmacht. Kritisch sehen einige Experten die im Vergleich zu Wettbewerbern etwas schwächere Position im Bereich erneuerbare Energien – hier wird ein höheres Investitionstempo erwartet.

Gleichzeitig loben viele Analysten die Kapitaldisziplin und die hohe Ausschüttungsquote von rund 85 Prozent – ein klarer Indikator für die Dividendenorientierung des Konzerns.

Beispielrechnung: So viele Aktien für 12.000 Euro Jahresdividende

Ein Anleger, der jährlich 12.000 Euro Bruttodividende mit Naturgy erzielen möchte, kann dies rechnerisch klar kalkulieren. Wenn das Unternehmen gleichmäßig vorgeht, könnten für 2025 rund 1,70 Euro pro Aktie ausgeschüttet werden und für 2026 dann 1,80 Euro, bevor es dann 2027 wie angekündigt 1,90 Euro sein werden.

Bei 1,70 Euro Dividende für das laufende Jahr werden rund 7.060 Aktien benötigt, die aktuell 182.000 Euro kosten. Die Auszahlung erfolgt in mehreren Tranchen jährlich – zuletzt in Form von zwei Zwischen- und einer Schlussdividende – und ist damit gut planbar. Zwar ist die Ausschüttung nicht steuerfrei, doch sie kommt im Vergleich zu vielen anderen europäischen Titeln ohne komplexe Rückerstattungsverfahren aus (siehe unten).

Steuerliche Behandlung spanischer Dividenden

Spanien erhebt eine Quellensteuer von 19 Prozent auf Dividenden. Für deutsche Anleger besteht jedoch ein Doppelbesteuerungsabkommen, das eine Anrechnung von bis zu 15 Prozent auf die deutsche Abgeltungsteuer (25 Prozent) ermöglicht. Das bedeutet: In der Regel lassen sich 15 von 19 Prozent direkt auf die deutsche Steuerlast anrechnen. Die verbleibenden 4 Prozent gelten als nicht anrechenbar und reduzieren die Nettodividende entsprechend.

Im Vergleich zu Ländern wie Norwegen (10 Prozent nicht anrechenbar) oder der Schweiz (20 Prozent) ist Spanien damit steuerlich zwar nicht perfekt, aber noch relativ fair geregelt. Wichtig ist, dass der Broker die Anrechnung automatisch vornimmt – was bei vielen deutschen Depotbanken der Fall ist.

Übersicht zur Dividende von Naturgy*

Marktkapitalisierung: 25,1 Milliarden Euro

Dividende erhöht: 2 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 4 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 15 Jahre in Folge



Zeitplan

20.02.2025: Dividendenankündigung

22.07.2025: Ex-Tag

30.07.2025: Dividendenzahlung

* Quelle: Naturgy.

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in Euro 2027e 7,35e 1,90e 2026e 6,97e 1,80e 2025e 6,58e 1,70e 2024 6,84 1,60 2023 5,19 1,40 2022 4,94 1,20 2021 4,19 1,20 2020 7,60 1,44 2019 6,12 1,37 2018 5,84 1,30 2017 5,20 1,00

* Quellen: Naturgy, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise ab 2025 der aktuelle Kurs in Madrid.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.