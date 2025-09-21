Fünf Tote bei israelischem Angriff im Libanon

TEL AVIV/ BEIRUT (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Angriff im Süden des Libanons sind nach libanesischen Angaben fünf Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. Zwei weitere Personen seien bei dem Vorfall in Bint Dschubail verletzt worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, eine Drohne habe ein Motorrad und ein Fahrzeug in dem Ort mit zwei Raketen beschossen.

Ein Sprecher der israelischen Armee teilte mit, man habe in Bint Dschubail ein Mitglied der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah "ausgeschaltet". Dieser sei in Verstoß gegen die Waffenruhevereinbarungen in einem zivilen Gebiet aktiv gewesen. Bei dem Angriff seien mehrere Zivilisten getötet worden. Die israelische Armee bedauere dies, man unternehme alles, um Zivilisten zu schonen. Der Vorfall werde untersucht.