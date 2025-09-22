Rheinmetall verspricht sichere Jobs bei Lürssen-Deal

Immer diese Fixierung auf den Kurs...





Es ist doch völlig egal, wie der Kurs heute oder morgen oder nächste Woche steht. Und auch, wo er gestern oder vor einem Jahr lag. Das sind Momentaufnahmen und die Kurse entstehen völlig willkürlich, darauf hat weder das Unternehmen einen Einfluss noch wie als Anleger.





Entscheidend ist doch die Überlegung, ob sich das Unternehmen positiv entwickelt: sind steigende Umsätze zu erwarten, können die Margen gehalten oder ausgebaut werden und werden die Gewinne weiter steigen. Und das mit Blick auf ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre. Der Auftragseingang und -bestand ist hierbei durchaus eine interessante Einflussgröße, aber eben nur mit Blick auf die Margen. Denn wer Verluste schreibt, dem hilft Auftrags- und Umsatzwachstum nicht!





Aus meiner Sicht passen bei Rheinmetall alle Faktoren zusammen. Aktuell sind die Margen unter Druck, weil (1.) das Automotivegeschäft belastet, das ja verkauft werden soll, und (2.) viele neue Aufträge und/oder Joint Ventures zunächst einmal Investitionen in zusätzliche und neue Produktionsstätten erfordern. Diese Investitionen belasten kurzfristig, aber anschließend liefern sie zusätzliche Umsätze und Gewinne. Und die Nachfrage nach den Produkten und Leistungen von Rheinmetall steigen kräftig an. Es ist daher aus meiner Sicht völlig absehbar, dass Rheinmetall in den nächsten Jahren massiv zulegen wird. Und hieraus speist sich auch künftige Kursfantasie, denn künftig rechtfertigen die höheren Umsätze und Gewinne eine höhere Bewertung.





Was der Kurs (daraus) macht, morgen, übermorgen oder in drei oder sechs Monaten, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Das Unternehmen wird wertvoller und deshalb wird auch der Kurs irgendwann weiter zulegen.





Ach ja, genau diese Äußerungen habe ich auch vor einem Jahr abgesondert - als der Kurs bei 600 Euro stand und alles und jeder meinte, das wäre völlig überbewertet - weil der Kurs sich zuvor vervielfacht hatte. Aber das ist, wie gesagt, der völlig falsche Denkansatz beim Investieren...





Wir sprechen uns bei 3.000 Euro wieder. Vielleicht schon morgen, wahrscheinlich aber später... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif