Rheinmetall verspricht sichere Jobs bei Lürssen-Deal
- Rheinmetall bietet Lürssen-Mitarbeitern Perspektive.
- Keine Standortschließungen oder Personalabbau geplant.
- Übernahme könnte 2026 nach Genehmigung erfolgen.
DÜSSELDORF/BREMEN (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall möchte den Beschäftigten der Lürssen-Marinesparte im Falle einer Übernahme eine Perspektive bieten. "Es ist Rheinmetalls festes Ziel, den NVL-Standorten eine erfolgreiche Zukunft und den Beschäftigten eine sichere Perspektive zu bieten", teilte ein Sprecher des Konzerns der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei Naval Vessels Lürssen (NVL) mit Sitz in Bremen arbeiten derzeit etwa 2.100 Menschen.
"Standortschließungen oder Personalabbau sind nicht Bestandteil unserer Planungen, zumal wir für den Marinebereich großvolumige Beauftragungen erwarten, die erhebliche Umsatzsteigerungen ermöglichen werden", sagte der Unternehmenssprecher.
Sollten die Kartellbehörden zustimmen, könnte die Übernahme Anfang 2026 vollzogen werden. Deutschlands größter Rüstungskonzern würde seine Geschäfte mit der Marine damit deutlich ausbauen. NVL fertigt Schiffe für die Bundeswehr, die Marine anderer Staaten sowie für Behörden. Neben dem Hauptsitz in Bremen gibt es Werften in Wilhelmshaven (Niedersachsen), Hamburg sowie Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern). Hinzu kommen Standorte in Bulgarien, Kroatien, Ägypten und Brunei./miu/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.926 auf Lang & Schwarz (21. September 2025, 18:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 88,39 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.106,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von -9,66 %/+16,82 % bedeutet.
Was mir an der Politik von Rheinmetall nicht gefällt ist die Abhängigkeit von Amerika. Die ganzen Kooperation die RM mit amerikanischen Rüstubgskonzernen schließt in Europa, diesen dem Ziel profitorientiert Produktionen zu erweitern und auszubauen, behindern aber Forschung und Entwicklung eigener selbstständiger Produkte (weil das kostet ja erstmal Geld). Außerdem ermöglicht man den Amerikanern unter dem Deckmantel von Rheinmetall viele europäische Aufträge abzubekommen. Diese Bereinbarungen sind selbstverständlich einseitig, d.h. gelten nur in Europa, in Amerika z.B bleiben die Konzerne alleine um ja nicht RM in irgendwelche Staatsaufträge zu integrieren.
RM sollte meiner Meinung in gewissen Punkten so sehr es schmerzt nicht zur monetär agieren, weil uns das langfristig ein Haufen kostet.
Letztens habe ich gelesen dass z.B ThyssenKrupp bei der neuen Fregatte hinterherhängt, weil man von Technologien europäischer Partner abhängig ist, bei denen es zu Liegerverzögerungen etc kommt. Was plant RM, auf Partner von Amerika zu setzten. Das ist super Fregatten werden schneller gebaut, mehr Profit, aber die Technologie ist nicht mehr in Europa und auch ein gutes Rüstungsmetzwerk wird in Europa behindert.
Das selbe mit Kooperationen mit Raytheon und Lockheed Martin.
Was ich mir gewünscht hätte wäre eine Forschung an einem eigenständigem Luftabwehrverteidigubgssystem wie die Patriotsysteme etc. So was hat RM nicht im Sortiment, könnten wir aber dringend auch gebrauchen.
Ich bin Rheinmetall Aktionär, noch mehr bin ich aber Europäer. Und wenn es irgendwann die Wahl gibt zwischen einem Produkt von Rheinmetall (Anteil aber nur z.B. 20%) und einem europäischen Konkurrenten, bei gleichen Spezifikationen, dann hoffe ich dass die Bundesregierung nicht Rheinmetall den Auftrag gibt.
Ich möchte Rheinmetall nicht schaden, sondern möchte dass sie eine echte Konkurrenz mit Größen Produktportfolio als es heute ist, zu den Amerikanischen Konzernen in dem nächsten Jahrzehnt wird. Und nicht zu einem amerikanische Ableger in Europa, der die schmutzige Arbeit macht.
Zur Erläuterung:
Es finden heute an der Börse gleichzeitig mehrere Verfallstermine für Aktienoptionen, Aktienindexoptionen und Aktienindex-Futures statt. Dies führt zu erhöhter Volatilität (starken Kursschwankungen) und kann das Handelsvolumen erheblich steigern, da die Marktteilnehmer ihre Positionen schließen oder umgestalten müssen. Der Tag wird traditionell am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember begangen.
Also nicht wundern, wenn sich die Werte (insbesondere Rheinmetall) ohne ersichtlichen Grund merkwürdig verhalten.
Immer diese Fixierung auf den Kurs...