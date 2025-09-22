    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Lausitzer Rundschau' zu Projekte/NGO-Förderung

    • Steuergeldempfänger sollen Geldquellen offenlegen.
    • Fehlender Überblick über NGO-Finanzierung kritisiert.
    • Effektivität von Programmen gegen Extremismus unklar.

    COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Projekte/NGO-Förderung

    Wer Steuergeld erhält, sollte beispielsweise seine Geldquellen offenlegen. Noch fehlt es an einem vollständigen Überblick, welche Mittel an NGOs fließen. Ausgerechnet jene, die Transparenz von Politik und Wirtschaft fordern, verweigern sie oft selbst. Hinzu kommt: Ob Programme wie "Demokratie leben" tatsächlich Extremismus verringern, ist unklar. Messbare Effekte, etwa ein Rückgang extremistischer Einstellungen, lassen sich nicht nachweisen, die AfD ist so umfragestark wie nie. Angesichts knapper Haushalte ist es daher schwer zu rechtfertigen, dass jährlich 200 Millionen Euro in eine intransparente Förderlandschaft fließen. Wer Zivilgesellschaft stärken will, sollte sie unabhängig halten. Transparenz wäre ein erster Schritt. Noch besser wäre es, wenn NGOs, die in die politische Willensbildung eingreifen, ganz auf staatliche Mittel verzichten./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
