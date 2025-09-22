    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Nachrichten' zu Putins erneuter Provokation

    Für Sie zusammengefasst
    • Berechenbare Reaktionen auf Putins Provokation nötig.
    • "Koalition der Willigen" soll Druck auf Moskau erhöhen.
    • NATO muss Abschreckungskraft gegen Putin beweisen.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Putins erneuter Provokation

    Jetzt braucht es berechenbare und konsequent durchgehaltene Reaktionen. Gefordert ist da vor allem die "Koalition der Willigen" mit Deutschland, Frankreich, England und Italien an der Spitze. Wenn sie den Druck auf Moskau auch durch Unterstützung für die Ukraine erhöhen, sind sie keine Kriegstreiber: Sie versuchen, einen längst laufenden Krieg einzudämmen, bevor er wegen Nichtstun und Uneinigkeit weiter Richtung Westen überspringt. Die Nato ist dazu da, abzuschrecken, um Krieg zu verhindern. Putin testet, ob sie diese Abschreckung noch leisten kann und will./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

