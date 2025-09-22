Bürgergeldbezug für EU-Ausländer erschweren

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann dringt auf schärfere EU-Regeln zur Arbeitnehmerfreizügigkeit, um ein Ausnutzen des deutschen Bürgergeldsystems zu erschweren. Deutschland müsse das Sozialsystem "resilienter machen und vor dem Missbrauch durch kriminelle Banden schützen", sagte er der "Bild"-Zeitung.

"Auf EU-Ebene muss der Arbeitnehmerbegriff deswegen neu definiert werden. Wenige Stunden zu arbeiten und den Rest aufzustocken, obwohl man Vollzeit arbeiten kann, darf nicht möglich sein." Grundsätzlich müsse eine Vollzeittätigkeit maßgeblich sein, "insbesondere bei kinderlosen Singles". Es handele sich um eine "krasse Regelungslücke, die geradezu dazu einlädt, sie auszunutzen", erklärte er.