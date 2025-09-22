    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Stuttgarter Zeitung' zu Evelyn Palla/Deutsche Bahn

    Für Sie zusammengefasst
    • Pallas' Berufung ist erster Schritt zum Neustart.
    • Sanierung der Bahn soll Zugverkehr verlässlicher machen.
    • Nachbarländer investieren mehr in Schienenverkehr.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Evelyn Palla/Deutsche Bahn:

    "Die Berufung Pallas kann nur der erste Schritt beim Neustart sein. Die Südtirolerin wird im besten Fall dafür sorgen, dass Sanierung und Umbau des Bahnriesen gelingen, damit der Zugverkehr wieder verlässlicher wird und schwarze Zahlen schreibt. Wie das geht, machen ihr ehemaliger Arbeitgeber, die Österreichischen Bundesbahnen, ebenso vor wie die SBB in der Schweiz. Unsere Nachbarländer investieren seit vielen Jahren pro Kopf viel mehr Geld in ihren Schienenverkehr als Deutschland. Mit Erfolg: Die Infrastruktur ist weitgehend intakt, die Angebote auch in der Fläche sind attraktiv, Züge fahren viel pünktlicher. In den Alpenländern wurde die Bahn nie so sträflich vernachlässigt wie es wechselnde deutsche Regierungen unter CDU- und SPD-Führung lange taten."/yyzz/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Stuttgarter Zeitung' zu Evelyn Palla/Deutsche Bahn "Stuttgarter Zeitung" zu Evelyn Palla/Deutsche Bahn: "Die Berufung Pallas kann nur der erste Schritt beim Neustart sein. Die Südtirolerin wird im besten Fall dafür sorgen, dass Sanierung und Umbau des Bahnriesen gelingen, damit der Zugverkehr …