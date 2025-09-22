    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Kölner Stadt-Anzeiger' zu russische Kampfjets/Nato-Luftraum

    • Putin ignoriert Diplomatie, eskaliert den Krieg.
    • Russische Jets fliegen in NATO- und EU-Luftraum.
    • Putins Strategie: Westen spalten, Macht demonstrieren.

    KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu russischen Kampfjets/Nato-Luftraum:

    "Statt zumindest zum Schein den diplomatischen Weg zu beschreiten, ließ Wladimir Putin Verhandlungen platzen, den Krieg eskalieren und seine Luftwaffe in Nato- und EU-Luftraum fliegen. Genüsslich versetzt Putin dem Westen Nadelstiche, die einzeln wie undramatische Provokationen wirken, aber in Summe die begrenzte Macht der Nato vorführen sollen. Ohne deutliches Stoppschild werden sie weitergehen, zunehmen, eskalieren - und die Grenze des Wagbaren für Putin ausweiten. Den Westen spalten, seine vermeintliche Stärke demonstrieren und ausbauen: Das ist Putins Kalkül, und es ist bei Weitem nicht so irrational, wie es zunächst wirkt."/yyzz/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

