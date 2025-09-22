    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Proteste in Brasilien gegen Amnestie-Pläne für Bolsonaro

    Für Sie zusammengefasst
    • Zehntausende protestieren gegen Amnestiegesetz in Brasilien.
    • Bolsonaro wurde wegen Putschversuch zu 27 Jahren Haft verurteilt.
    • Prominente Künstler unterstützen Proteste in Rio de Janeiro.

    RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Zehntausende haben in mehreren brasilianischen Städten gegen ein geplantes Amnestiegesetz protestiert, von dem der frühere Präsident Jair Bolsonaro profitieren könnte. Der 70-Jährige wurde vor wenigen Tagen wegen eines Putschversuches nach seiner Wahlniederlage 2022 zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt.

    In Großstädten wie Sao Paulo und Rio de Janeiro gingen bei den Protesten Schätzungen zufolge jeweils mehr als 40.000 Menschen auf die Straße, wie brasilianische Medien berichteten. An der Demonstration am Strand von Copacabana in Rio nahmen auch die populären brasilianischen Sänger Caetano Veloso, Gilberto Gil und Chico Buarque teil.

    Der rechtsgerichtete Ex-Präsident Bolsonaro steht derzeit unter Hausarrest. Seine Verteidigung will gegen die Verurteilung Berufung einlegen. Gleichzeitig versuchen Bolsonaros Unterstützer im Parlament, eine Amnestie per Schnellverfahren durchzusetzen, die Bolsonaro und seinen Verbündeten zugutekommen könnte./aso/DP/zb





