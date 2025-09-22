    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Nürnberger Zeitung' zu neuer Bahn-Chefin

    Für Sie zusammengefasst
    • Schnieder und Palla müssen eng zusammenarbeiten.
    • Zugausfälle begleiten Bekanntwerden der Personalie.
    • Sanierung der Infrastruktur und Strukturen nötig.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu neuer Bahn-Chefin

    Schnieder und Palla müssten, um eine nachhaltige Reform durchzusetzen, sehr eng zusammenarbeiten. Selbst das Bekanntwerden der Personalie war von Nachrichten über reihenweise Zugausfälle auf der wichtigen Magistrale Berlin-Hannover begleitet. Angesichts des Zustands des Unternehmens werden durchschlagende Erfolgsmeldungen auf sich warten lassen. Neben der Sanierung der Schienen- und Elektronik-Infrastruktur geht es auch darum, den bei der Deutschen Bahn recht ausgeprägten Bedenken tragenden Mittelbau und seine oft allzu redundanten Strukturen auf Linie zu bringen. Hier wird die neue Chefin die dicksten Bretter zu bohren haben./yyzz/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Nürnberger Zeitung' zu neuer Bahn-Chefin 'Nürnberger Zeitung' zu neuer Bahn-Chefin Schnieder und Palla müssten, um eine nachhaltige Reform durchzusetzen, sehr eng zusammenarbeiten. Selbst das Bekanntwerden der Personalie war von Nachrichten über reihenweise Zugausfälle auf der wichtigen …